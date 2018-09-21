«Рома» зацікавилась у придбанні бразильського новачка «Шахтаря» (відео)
-
Розсилка
Майкон. Фото: УЄФА
«Рома» буде намагатися придбати 21-річного бразильця вже в зимове трансферне вікно
Півзахисник «Шахтаря» Майкон може опинитися в римській «Ромі».
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, римлян вразив вдалий вихід на заміну молодого бразильця в матчі проти «Гоффенгайма» (2:2) в межах 1-го туру Ліги чемпіонів.
Очікується, що «Рома» буде намагатися придбати 21-річного бразильця вже в зимове трансферне вікно.
Нагадаємо, Майкон класним пострілом врятував нічию для «гірників» і заявив, що його гол - заслуга всієї команди.
Джерело: Xsport.ua