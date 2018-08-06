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    Селезньов, забивши м'яч та реалізувавши пенальті в післяматчевій серії, здобув Суперкубок Туреччини (відео)

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    Євген Селезньов - Селезньов, забивши м'яч та реалізувавши пенальті в післяматчевій серії, здобув Суперкубок Туреччини (відео)
    Євген Селезньов

    «Акхісар» сенсаційно переміг у серії з рахунком 5:4

    Український нападник Євген Селезньов вийшов у стартовому складі свого «Акхісару» на матч за Суперкубок Туреччини-2018 проти «Галатасараю».

    Вже на 5-й хвилині форвард нашої національної збірної забив м’яч, який довгий час залишався єдиним у поєдинку, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    На 42-й хвилині Євген влучив у стійку, а на 79-й стамбульці зрівняли рахунок та перевели гру в додатковий час. 

    Утім, він також не виявив переможця, і командам довелося визначати володаря трофею в серії післяматчевих пенальті. 

    Селезньов, який бив останнім у першій п'ятірці, свій пенальті реалізував, а Гоміс із «Галатасараю» — ні.

    «Акхісар» сенсаційно переміг у серії з рахунком 5:4 й додав до тріумфу в Кубку Туреччини перемогу в Суперкубку країни.

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