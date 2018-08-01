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    «Шахтар» стежить за хавбеком «Сан-Паулу» Жонасом Торо (відео)

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    Жонас Торо - «Шахтар» стежить за хавбеком «Сан-Паулу» Жонасом Торо (відео)
    Жонас Торо

    Півзахисник поки не провів жодного матчу за основну команду

    «Сан-Паулу» намагається продовжити контракт з півзахисником Жонасом Торо.

    Сторони підпишуть угоду зі збільшенням зарплати терміном на п'ять років після залагодження деталей.

    Чинний контракт 19-річного бразильця закінчується 7 березня 2019 року, тобто у вересні він зможе укладати попередні угоду з іншими клубами у разі зриву переговорів з «Сан-Паулу».

    За ситуацією уважно стежить «Шахтар», повідомляє UOL Esporte.

    Хавбек поки не провів жодного матчу за основну команду.

    Раніше стало відомо, що бразильський захисник «Шахтаря» Додо продовжить кар'єру в клубі «Віторія Гімараеш».

    У свою чергу в «Шахтарі» не розраховують на бразильця Веллінгтона Нема.

    Джерело: ua.tribuna.com

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