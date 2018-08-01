«Шахтар» стежить за хавбеком «Сан-Паулу» Жонасом Торо (відео)
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Жонас Торо
Півзахисник поки не провів жодного матчу за основну команду
«Сан-Паулу» намагається продовжити контракт з півзахисником Жонасом Торо.
Сторони підпишуть угоду зі збільшенням зарплати терміном на п'ять років після залагодження деталей.
Чинний контракт 19-річного бразильця закінчується 7 березня 2019 року, тобто у вересні він зможе укладати попередні угоду з іншими клубами у разі зриву переговорів з «Сан-Паулу».
За ситуацією уважно стежить «Шахтар», повідомляє UOL Esporte.
Хавбек поки не провів жодного матчу за основну команду.
Раніше стало відомо, що бразильський захисник «Шахтаря» Додо продовжить кар'єру в клубі «Віторія Гімараеш».
У свою чергу в «Шахтарі» не розраховують на бразильця Веллінгтона Нема.
Джерело: ua.tribuna.com