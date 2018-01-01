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    Шведський хокеїст викинув медаль після поразки у фіналі (відео)

    Капітан збірної Швеції дуже засмутився після поразки його команди
    Гравець збірної Швеції Ліас Андерсон дуже засмутився після поразки у фіналі молодіжного чемпіонату світу від Канади. Нагадаємо, у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею збірна Швеції поступилася Канаді з рахунком 1:3. Ця поразка дуже серйозно засмутило капітана шведів Ліас Андерссона. Своїй срібній медалі він не був радий, тому викинув її на
    • Вчора, 22:57
    • Розсилка
    Ліас Андерсон. Фото: Getty Images
    Ліас Андерсон. Фото: Getty Images

    Капітан збірної Швеції дуже засмутився після поразки його команди

    Гравець збірної Швеції Ліас Андерсон дуже засмутився після поразки у фіналі молодіжного чемпіонату світу від Канади.

    Нагадаємо, у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею збірна Швеції поступилася Канаді з рахунком 1:3.

    Ця поразка дуже серйозно засмутило капітана шведів Ліас Андерссона. Своїй срібній медалі він не був радий, тому викинув її на трибуни одному з уболівальників.

    Джерело: sportarena.com

    хокей
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