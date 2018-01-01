Шведський хокеїст викинув медаль після поразки у фіналі (відео)
- Вчора, 22:57
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Ліас Андерсон. Фото: Getty Images
Капітан збірної Швеції дуже засмутився після поразки його команди
Гравець збірної Швеції Ліас Андерсон дуже засмутився після поразки у фіналі молодіжного чемпіонату світу від Канади.
Нагадаємо, у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею збірна Швеції поступилася Канаді з рахунком 1:3.
Ця поразка дуже серйозно засмутило капітана шведів Ліас Андерссона. Своїй срібній медалі він не був радий, тому викинув її на трибуни одному з уболівальників.
Джерело: sportarena.com