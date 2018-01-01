Спортсмен з КНДР став автором курйозу дня на Олімпіаді (відео)

Йонг Кван-бом запам'ятався курйозним виступом на Олімпіаді

Спортсмен з Північної Кореї, учасник змагань з шорт-треку Йонг Кван-бом запам'ятався курйозним виступом на Олімпіаді в кваліфікації турніру на дистанції 500 метрів. Під час першого старту Кван-бом встиг проїхати лише кілька метрів, після чого втратив рівновагу. Під час падіння він зробив рух рукою, ніби намагався схопити за



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Фото: Reuters

Йонг Кван-бом запам'ятався курйозним виступом на Олімпіаді

Спортсмен з Північної Кореї, учасник змагань з шорт-треку Йонг Кван-бом запам'ятався курйозним виступом на Олімпіаді в кваліфікації турніру на дистанції 500 метрів.

Під час першого старту Кван-бом встиг проїхати лише кілька метрів, після чого втратив рівновагу.

Під час падіння він зробив рух рукою, ніби намагався схопити за ковзан японського спортсмена Ріосуке Саказуме.

Судді вирішили почати гонку заново. Але повторний старт не допоміг атлету з КНДР - через півкола він зіткнувся з тим же Саказуме і знову впав.

Йонга Кван-бома дискваліфікували за небезпечний маневр. За даними USA Today, 17-річний шорттрекист за два забіги пробув на льоду без падінь лише кілька секунд.

У соцмережах заявили, що північнокореєць навмисно спробував вивести з гонки конкурента. Однак Саказуме після заїзду припустив, що рух рукою було ненавмисним. Кван-бом відмовився розмовляти зі ЗМІ.

Джерело: УНІАН