Супербагатоденку «Тур де Франс»-2018 виграв британець (відео)

Крістофф переміг на останньому етапі, Томас виграв загальний залік

У неділю, 29 липня, завершилася найпрестижніша у світі багатоденна велогонка «Тур де Франс».

Останній, 21-й етап тривалістю 116 км із фінішем на Єлисейських Полях у Парижі виграв норвежець Александер Крістофф з команди UAE Emirates.

Гонщик показав час 2 години 46 хвилин 36 секунд.

Другим на фініші був Джон Дегенкольб з Німеччини (Trek-Segafredo), третім - француз Арно Демар (Groupama-FDJ).

Перші 70 учасників фінішували з однаковим часом:

1. Александер Крістофф (Норвегія, UAE-Team Emirates) - 2.46,36

2. Йон Дегенкольб (Німеччина, Trek-Segafredo) - той же час

3. Арно Демар (Франція, Groupama-FDJ)

4. Едвальда Буассон Хаген (Норвегія, Dimension Data)

5. Крістоф Лапорт (Франція, Cofidis)

Перемогу в загальному заліку здобув британець Герейнт Томас з команди Sky.

Томас став п'ятим гонщиком в історії, який виграв Олімпіаду, чемпіонат світу і «Тур де Франс».

Генеральна класифікація:

1. Герейнт Томас (Великобританія, Sky) - 84 години 17 хвилин 13 секунд

2. Том Дюмолен (Нідерланди, Sunweb) +1.51

3. Крістофер Фрум (Великобританія, Sky) +2.24.