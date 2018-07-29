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    Супербагатоденку «Тур де Франс»-2018 виграв британець (відео)

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    Фото letour.fr - Супербагатоденку «Тур де Франс»-2018 виграв британець (відео)
    Фото letour.fr

    Крістофф переміг на останньому етапі, Томас виграв загальний залік

    У неділю, 29 липня, завершилася найпрестижніша у світі багатоденна велогонка «Тур де Франс».

    Останній, 21-й етап тривалістю 116 км із фінішем на Єлисейських Полях у Парижі виграв норвежець Александер Крістофф з команди UAE Emirates.

    Гонщик показав час 2 години 46 хвилин 36 секунд.

    Другим на фініші був Джон Дегенкольб з Німеччини (Trek-Segafredo), третім - француз Арно Демар (Groupama-FDJ).

    Перші 70 учасників фінішували з однаковим часом:

    1. Александер Крістофф (Норвегія, UAE-Team Emirates) - 2.46,36
    2. Йон Дегенкольб (Німеччина, Trek-Segafredo) - той же час
    3. Арно Демар (Франція, Groupama-FDJ)
    4. Едвальда Буассон Хаген (Норвегія, Dimension Data)
    5. Крістоф Лапорт (Франція, Cofidis)

    Перемогу в загальному заліку здобув британець Герейнт Томас з команди Sky.

    Томас став п'ятим гонщиком в історії, який виграв Олімпіаду, чемпіонат світу і «Тур де Франс».

    Генеральна класифікація:

    1. Герейнт Томас (Великобританія, Sky) - 84 години 17 хвилин 13 секунд
    2. Том Дюмолен (Нідерланди, Sunweb) +1.51
    3. Крістофер Фрум (Великобританія, Sky) +2.24.

    Нагадаємо, Дюмолен виграв 20-й етап.

    Джерело: isport.ua

    чемпіонат світу велогонка Велоспорт
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