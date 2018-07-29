Супербагатоденку «Тур де Франс»-2018 виграв британець (відео)
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Крістофф переміг на останньому етапі, Томас виграв загальний залік
Останній, 21-й етап тривалістю 116 км із фінішем на Єлисейських Полях у Парижі виграв норвежець Александер Крістофф з команди UAE Emirates.
Гонщик показав час 2 години 46 хвилин 36 секунд.
Другим на фініші був Джон Дегенкольб з Німеччини (Trek-Segafredo), третім - француз Арно Демар (Groupama-FDJ).
Перші 70 учасників фінішували з однаковим часом:
1. Александер Крістофф (Норвегія, UAE-Team Emirates) - 2.46,36
2. Йон Дегенкольб (Німеччина, Trek-Segafredo) - той же час
3. Арно Демар (Франція, Groupama-FDJ)
4. Едвальда Буассон Хаген (Норвегія, Dimension Data)
5. Крістоф Лапорт (Франція, Cofidis)
Перемогу в загальному заліку здобув британець Герейнт Томас з команди Sky.
Томас став п'ятим гонщиком в історії, який виграв Олімпіаду, чемпіонат світу і «Тур де Франс».
Генеральна класифікація:
1. Герейнт Томас (Великобританія, Sky) - 84 години 17 хвилин 13 секунд
2. Том Дюмолен (Нідерланди, Sunweb) +1.51
3. Крістофер Фрум (Великобританія, Sky) +2.24.
Джерело: isport.ua