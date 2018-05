Світоліна без проблем вийшла у третє коло престижного тенісного турніру у Римі (відео)

Українська тенісистка без проблем переграла кривдницю Лесі Цуренко

Еліна Світоліна вийшла у третє коло престижного тенісного турніру, який наразі проходить у Римі.

Українська тенісистка впевнено перемогла кривдницю Лесі Цуренко Петру Мартич.

Як відомо, саме представниця Хорватії обіграла Цуренко у першому колі турніру.

Світоліна у свою чергу змагання почала з другого кола.

.@InteBNLdItalia defending champion @ElinaSvitolina moves into the third round!



Storms past Petra Martic 6-1, 6-2! pic.twitter.com/BIObABDmJq