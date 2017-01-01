Світоліна розпочала підготовку до нового сезону (відео)

Лідер українського тенісу повернеться в WTA-тур на першому тижні січня-2018

В останній раз Світоліна виходила на корт в жовтні в Сінгапурі, де в рамках Підсумкового турніру провела три матчі і завершила виступ після групового етапу. За підсумками сезону-2017 Еліна закінчує рік на 6-му рядку рейтингу. У грудні Світоліна відправиться на виставковий чемпіонат Open de Caen у Франції. Вперше в рамках змагань буде зіграний



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Лідер українського тенісу повернеться в WTA-тур на першому тижні січня-2018

В останній раз Світоліна виходила на корт в жовтні в Сінгапурі, де в рамках Підсумкового турніру провела три матчі і завершила виступ після групового етапу.

За підсумками сезону-2017 Еліна закінчує рік на 6-му рядку рейтингу.

У грудні Світоліна відправиться на виставковий чемпіонат Open de Caen у Франції. Вперше в рамках змагань буде зіграний турнір серед дівчат – Open Feminine Calvados, в якому окрім українки також візьме участь Полін Парментье (WTA 79) і ще дві тенісистки з кваліфікації.

У минулому сезоні переможцем турніру став Жо-Вілфрід Цонга, а в цьому році на корт вийдуть Давид Феррер, Жеремі Шарді, Роберто Баутіста Агут і Рішар Гаске.

Лідер українського тенісу повернеться в WTA-тур на першому тижні січня-2018 і зіграє на турнірі серії Premier в Брісбені, де двічі була півфіналісткою.

Джерело: btu.org.ua