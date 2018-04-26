Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Штутгарті (відео)
- 26 Квiтня, 19:03
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Розсилка
Суперниця українки відмовилася від боротьби у третьому сеті
Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить у Штутгарті.
Перша «ракетка» України у другому раунді перемогла представницю Чехії Маркету Вондроушову.
Перший сет доволі впевнено взяла саме чешка, однак Світоліна зібралася і відновила паритет у другому сеті.
У третьому сеті суперниці показували доволі рівну боротьбу, однак за рахунку 3:2 на користь українки, Вондроушова вирішила відмовитися від подальшої боротьби.
У чвертьфіналі в Штутгарті суперницею нашої тенісистки стала сьома ракетка світу Каролін Гарсія.
Француженка на турнірі вже оформила дві перемоги: в марафоні з Марією Шараповою і в трьох сетах проти Марти Костюк.
Marketa Vondrousova has retired. @ElinaSvitolina is through to the @PorscheTennis quarterfinals 2-6, 6-1, 3-2(Ret). pic.twitter.com/kdk3YRtRYa— WTA (@WTA) 26 апреля 2018 г.
Porsche Tennis Grand Prix – 2018
WTA Premier
Жіночий турнір у Штутгарті, Німеччина
Призовий фонд: $776,000
Другий раунд
Еліна Світоліна (Україна, 3) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 2:6, 6:1, 3:2 (відмова)