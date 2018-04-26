Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Штутгарті (відео)

Суперниця українки відмовилася від боротьби у третьому сеті

Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить у Штутгарті. Перша «ракетка» України у другому раунді перемогла представницю Чехії Маркету Вондроушову. Перший сет доволі впевнено взяла саме чешка, однак Світоліна зібралася і відновила паритет у другому сеті. У третьому сеті суперниці показували доволі