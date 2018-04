Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Штутгарті (відео)

Суперниця українки відмовилася від боротьби у третьому сеті

Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить у Штутгарті.

Перша «ракетка» України у другому раунді перемогла представницю Чехії Маркету Вондроушову.

Перший сет доволі впевнено взяла саме чешка, однак Світоліна зібралася і відновила паритет у другому сеті.

У третьому сеті суперниці показували доволі рівну боротьбу, однак за рахунку 3:2 на користь українки, Вондроушова вирішила відмовитися від подальшої боротьби.

У чвертьфіналі в Штутгарті суперницею нашої тенісистки стала сьома ракетка світу Каролін Гарсія.

Француженка на турнірі вже оформила дві перемоги: в марафоні з Марією Шараповою і в трьох сетах проти Марти Костюк.

Marketa Vondrousova has retired. @ElinaSvitolina is through to the @PorscheTennis quarterfinals 2-6, 6-1, 3-2(Ret). pic.twitter.com/kdk3YRtRYa