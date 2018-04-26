  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Штутгарті (відео)

    Суперниця українки відмовилася від боротьби у третьому сеті
    Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить у Штутгарті. Перша «ракетка» України у другому раунді перемогла представницю Чехії Маркету Вондроушову. Перший сет доволі впевнено взяла саме чешка, однак Світоліна зібралася і відновила паритет у другому сеті. У третьому сеті суперниці показували доволі
    • 26 Квiтня, 19:03
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Суперниця українки відмовилася від боротьби у третьому сеті

    Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить у Штутгарті.

    Перша «ракетка» України у другому раунді перемогла представницю Чехії Маркету Вондроушову.

    Перший сет доволі впевнено взяла саме чешка, однак Світоліна зібралася і відновила паритет у другому сеті.

    У третьому сеті суперниці показували доволі рівну боротьбу, однак за рахунку 3:2 на користь українки, Вондроушова вирішила відмовитися від подальшої боротьби.

    У чвертьфіналі в Штутгарті суперницею нашої тенісистки стала сьома ракетка світу Каролін Гарсія.

    Француженка на турнірі вже оформила дві перемоги: в марафоні з Марією Шараповою і в трьох сетах проти Марти Костюк.

    Porsche Tennis Grand Prix – 2018

    WTA Premier

    Жіночий турнір у Штутгарті, Німеччина

    Призовий фонд: $776,000

    Другий раунд

    Еліна Світоліна (Україна, 3) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 2:6, 6:1, 3:2 (відмова)

    теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ