Тайсон отримав оцінку 9,9 від WhoScored за матч з «Гоффенгаймом» (відео, фото)



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Тайсон Фото: ФК Шахтар

На другому місці в команді Ісмаїлі

Хавбек «Шахтаря» Тайсон став найкращим гравцем матчу з «Гоффенгаймом» за версією авторитетного порталу WhoScored.

Він отримав оцінку 9,9.

Тайсон відзначився дублем і асистом, всього завдав чотири удари по воротах, 40 точних передач (85%) і два вдалих обведення.

На другому місці в команді Ісмаїлі, який забив гол і зробив асист, у нього оцінка - 8,6.

Жуніор Мораес отримав 7,4 балів, у решти гравців «Шахтаря» оцінки нижче 7.

Як відомо, у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» у драматичному матчі на виїзді здолав німецький «Гоффенгайм» (3:2).

Джерело: Tribuna.com