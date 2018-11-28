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    Тайсон отримав оцінку 9,9 від WhoScored за матч з «Гоффенгаймом» (відео, фото)

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    Тайсон - Тайсон отримав оцінку 9,9 від WhoScored за матч з «Гоффенгаймом» (відео, фото)
    Тайсон
    Фото: ФК Шахтар

    На другому місці в команді Ісмаїлі

    Хавбек «Шахтаря» Тайсон став найкращим гравцем матчу з «Гоффенгаймом» за версією авторитетного порталу WhoScored.

    Він отримав оцінку 9,9.

    Тайсон відзначився дублем і асистом, всього завдав чотири удари по воротах, 40 точних передач (85%) і два вдалих обведення.

    На другому місці в команді Ісмаїлі, який забив гол і зробив асист, у нього оцінка - 8,6.

    Жуніор Мораес отримав 7,4 балів, у решти гравців «Шахтаря» оцінки нижче 7.

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    Як відомо, у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» у драматичному матчі на виїзді здолав німецький «Гоффенгайм» (3:2).

    Джерело: Tribuna.com

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