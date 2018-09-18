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    Відео

    Топ-моменти матчу Чорногорія - Україна (відео)

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    Фото: ФБУ - Топ-моменти матчу Чорногорія - Україна (відео)
    Фото: ФБУ

    Обидві збірні мають по чотири перемоги та чотири поразки

    У понеділок, 17-го вересня, чоловіча національна збірна України поступилась у другому матчі другого раунду кваліфікації світової першості команді Чорногорії (84:90).

    До вашої уваги топ-моменти поєдинку:

    Чемпіонат світу 2019 року з баскетболу

    Чоловіки

    Кваліфікаційний етап

    Чорногорія – Україна – 90:84 (16:13, 29:27, 17:18, 28:26)

    Україна: Михайлюк - 15 + 5 підбирань, Лень – 13 + 7 підбирань, Гладир - 12 + 6 підбирань, Зайцев - 9, Конєв - 9, Джетер - 7, Кравцов - 7, Липовий - 7, Герун - 3, Лукашов - 2 + 5 передач, Бобров.

    Чорногорія: Іванович - 30 + 6 передач, Дублєвич - 26 + 8 підбирань, Попович - 12 + 7 підбирань, Дюришич - 11.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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