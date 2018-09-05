  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Тренер суперника «Шахтаря» по Лізі чемпіонів ледь не побився з фанатом, який образив його доньку (відео)

    • Розсилка
    Бруно Женезіо - Тренер суперника «Шахтаря» по Лізі чемпіонів ледь не побився з фанатом, який образив його доньку (відео)
    Бруно Женезіо

    Фахівець не став цього терпіти і погнався за кривдником

    Головний тренер «Ліона» Бруно Женезіо ледь не побився з уболівальником команди минулої суботи.

    Повідомляється, що Женезіо і його сім'я знаходилися в ресторані.

    До них підійшла група фанатів, і вони стали критикувати тренера за невдалі результати команди на старті сезону.

    Потім один з уболівальників образив доньку Женезіо.

    Фахівець не став цього терпіти і погнався за кривдником, при цьому також вигукуючи непристойні слова.

    «Ліон» підтримав Женезіо, опублікувавши заяву: «Ліон» з учорашнього дня надає підтримку Бруно Женезіо і його родині у зв'язку з інцидентом, що стався в суботу. Ми засуджуємо те, що сталося найжорсткішим чином. Клуб не хотів давати коментарі раніше, щоб не підтримувати галас, який деякі намагалися створити», - повідомили у прес-службі французького клубу.

    Нагадаємо, що «Ліон» потрапив в одну групу з «Шахтарем», «Манчестер Сіті» та «Гоффенгаймом».

    Джерело: MatchDay

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція «Шахтар» Ліга чемпіонів тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ