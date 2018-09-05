Тренер суперника «Шахтаря» по Лізі чемпіонів ледь не побився з фанатом, який образив його доньку (відео)



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Бруно Женезіо

Фахівець не став цього терпіти і погнався за кривдником

Головний тренер «Ліона» Бруно Женезіо ледь не побився з уболівальником команди минулої суботи.

Повідомляється, що Женезіо і його сім'я знаходилися в ресторані.

До них підійшла група фанатів, і вони стали критикувати тренера за невдалі результати команди на старті сезону.

Потім один з уболівальників образив доньку Женезіо.

Фахівець не став цього терпіти і погнався за кривдником, при цьому також вигукуючи непристойні слова.

#OL Scène surréaliste à #Lyon ! Bruno #Genesio aurait eu une altercation avec des supporters Lyonnais après une soirée "arrosée". Informations à confirmer néanmoins.. mais il semblerait que ce soit bien le coach Lyonnais sur cette vidéo. (Via @Benzema3469) pic.twitter.com/Io1kehJXY6 — Hexagoal (@hexagoalmedia) 2 сентября 2018 г.

«Ліон» підтримав Женезіо, опублікувавши заяву: «Ліон» з учорашнього дня надає підтримку Бруно Женезіо і його родині у зв'язку з інцидентом, що стався в суботу. Ми засуджуємо те, що сталося найжорсткішим чином. Клуб не хотів давати коментарі раніше, щоб не підтримувати галас, який деякі намагалися створити», - повідомили у прес-службі французького клубу.

Нагадаємо, що «Ліон» потрапив в одну групу з «Шахтарем», «Манчестер Сіті» та «Гоффенгаймом».

Джерело: MatchDay