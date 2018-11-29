У Полтаві футбольні фанати «Ворскли» вийшли на марш-протест проти УЄФА (відео)



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Учасники маршу запалили фаєри та в супроводі поліції і вибухів петард вирушили до Альтанки

«УЄФА – це мафія». Саме під таким гаслом у Полтаві відбувся марш фанатів «Ворскли», які незгодні з рішенням футбольної організації щодо перенесення матчу з лондонським «Арсеналом» до Києва.

Кілька десятків фанів прийшли до стадіону, щоб висловити свій протест, оскільки вважають, що в УЄФА вчинили несправедливо по відношенню не лише до полтавського клубу, а й фанів з усієї країни, які купили квитки на цей матч.

Традиційно, полтавські ультрас на підтримку улюбленого клубу проводять марші за маршрутом від Білої Альтанки до стадіону, передає «Коло».

А цього рази зробили навпаки – пройшли від стадіону до Альтанки, щоб показати, що фани прийшли на матч, а він не відбувся.

Учасники маршу запалили фаєри та в супроводі поліції і вибухів петард вирушили до Альтанки.

Матч мав відбутися в Полтаві, проте рішенням УЄФА був перенесений до Києва, на НСК «Олімпійський».