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На війні загинув марафонець Андрій Щербанівський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На війні загинув марафонець Андрій Щербанівський
фото з відкритих джерел

У Андрія Щербанівського залишилася дружина Олена та двоє дітей

Сьогодні, 23 березня, на лінії фронту загинув військовий і марафонець – 44-річний Андрій Щербанівський.

Про це повідомили на сторіцні «Янголи спорту» у Facebook.

У 2016 році Щербанівський служив у зоні АТО. Вдруге пішов на війну після повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му.

Андрій займався бігом й мав особистий рекорд – долав 42 км за дві з половиною години. Чоловік народився й виріс в Києві. У 2001 році закінчив Київський політехнічний інститут.

Свою любов до спорту він намагався передати іншим – багато років присвятив марафону та розвитку марафонського руху в Україні, розповідають у проєкті.

Протягом останніх 10 років займався організацією марафонів і напівмарафонів у Києві. З 2013 року Андрій відповідав за організаційну частину Run Ukraine.

У Андрія залишилася дружина Олена та двоє дітей.

На війні загинув марафонець Андрій Щербанівський фото 1

В проєкті «Янголи спорту» нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 262 українських спортсмени і тренери.

Нагадаємо, триває 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: спорт війна смерть

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