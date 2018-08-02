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    Відео

    УЄФА представив оновлену заставку Ліги чемпіонів на сезон 2018/2019 (відео)

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    УЄФА представив оновлену заставку Ліги чемпіонів на сезон 2018/2019 (відео)

    У ролику використані кілька ключових моментів минулого сезону

    УЄФА представив відео заставки Ліги чемпіонів на сезон 2018/2019.

    Саме з цього відео починатимуться всі матчі турніру.

    У ролику використані кілька ключових моментів минулого сезону, включаючи епізоди за участю Мохаммеда Салаха, Ліонеля Мессі, Неймара, Едіна Джеко і, звичайно ж, Кріштіану Роналду.

    Зазначимо, що раніше стало відомо, яким м'ячем гратимуть у Лізі чемпіонів нового сезону.

    Джерело: footballua.tv

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