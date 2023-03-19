Україна здобула друге «золото» на Кубку Світу з артистичного плавання (відео)

Перший в історії Кубок Світу з артистичного плавання проходить у Канаді

Збірній України вдалося здобути медаль найвищого ґатунку на першому Кубку Світу з артистичного плавання. Про це повідомляє «Трибуна»

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Українські спортсменки отримали 244,4958 за свою програму, що і дозволило дівчатам посісти перше місце. Збірна України мала перевагу у 20 балів над японськими спортсменками, які отримали срібну нагороду.

Україну представляли Марина та Владислава Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчіннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.

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До слова, це вже четверта медаль у загальному заліку України на Кубку Світу з артистичного плавання, і друга нагорода найвищого ґатунку. Першу золоту нагороду отримала спортсменка Марта Фєдіна в індивідуальних змаганнях з технічною програмою. Дует Марини та Владислави Алексіївих здобули дві срібні нагороди у технічній та довільній програмах.

«Отже, українські русалоньки везуть додому дві золоті та дві срібні нагороди», – заявили у Нацональному олімпійському комітеті.

Нагадаємо, що нещодавно українські футзалістки вперше вийшли у фінал Євро.