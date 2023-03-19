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Україна здобула друге «золото» на Кубку Світу з артистичного плавання (відео)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Україна здобула друге «золото» на Кубку Світу з артистичного плавання (відео)
фото ілюстративне
фото: ua.tribuna.com

Перший в історії Кубок Світу з артистичного плавання проходить у Канаді

Збірній України вдалося здобути медаль найвищого ґатунку на першому Кубку Світу з артистичного плавання. Про це повідомляє «Трибуна»

Українські спортсменки отримали 244,4958 за свою програму, що і дозволило дівчатам посісти перше місце. Збірна України мала перевагу у 20 балів над японськими спортсменками, які отримали срібну нагороду.

Україну представляли Марина та Владислава Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчіннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.

До слова, це вже четверта медаль у загальному заліку України на Кубку Світу з артистичного плавання, і друга нагорода найвищого ґатунку. Першу золоту нагороду отримала спортсменка Марта Фєдіна в індивідуальних змаганнях з технічною програмою. Дует Марини та Владислави Алексіївих здобули дві срібні нагороди у технічній та довільній програмах. 

«Отже, українські русалоньки везуть додому дві золоті та дві срібні нагороди», – заявили у Нацональному олімпійському комітеті. 

Нагадаємо, що нещодавно українські футзалістки вперше вийшли у фінал Євро.

Теги: відео золото Збірна України плавання Кубок світу

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