Українець Безус забив гол прямим ударом із кутового і врятував свою команду від поразки (відео)
- Сьогодні, 09:03
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Роман Безус (праворуч). Фото: Getty Images
Українець вийшов наприкінці матчу і забив гол у доданий час
Український півзахисник «Сент-Трюйдена» Роман Безус став рятівником своєї команди у виїзному поєдинку із льєжським «Стандардом».
27-річний хавбек з'явився на полі на 86-й хвилині, коли його клуб вже програвав. Та на першій доданій арбітром хвилині Безусу вдалося забити команді іншого українця, Валерія Лучкевича, прямим ударом від кутового прапорця. Гол став останнім у матчі.
Завдяки здобутій нічиїй «Сент-Трюйден» зумів утриматись в чільній шістці. «Стандард» іде восьмим.
Джерело: Футбол 24