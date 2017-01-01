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    Українець Безус забив гол прямим ударом із кутового і врятував свою команду від поразки (відео)

    Українець вийшов наприкінці матчу і забив гол у доданий час
    Український півзахисник «Сент-Трюйдена» Роман Безус став рятівником своєї команди у виїзному поєдинку із льєжським «Стандардом». 27-річний хавбек з'явився на полі на 86-й хвилині, коли його клуб вже програвав. Та на першій доданій арбітром хвилині Безусу вдалося забити команді іншого українця, Валерія Лучкевича, прямим
    • Сьогодні, 09:03
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    Роман Безус (праворуч). Фото: Getty Images
    Роман Безус (праворуч). Фото: Getty Images

    Українець вийшов наприкінці матчу і забив гол у доданий час

    Український півзахисник «Сент-Трюйдена» Роман Безус став рятівником своєї команди у виїзному поєдинку із льєжським «Стандардом».

    27-річний хавбек з'явився на полі на 86-й хвилині, коли його клуб вже програвав. Та на першій доданій арбітром хвилині Безусу вдалося забити команді іншого українця, Валерія Лучкевича, прямим ударом від кутового прапорця. Гол став останнім у матчі.

    Завдяки здобутій нічиїй «Сент-Трюйден» зумів утриматись в чільній шістці. «Стандард» іде восьмим.

    Джерело: Футбол 24

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