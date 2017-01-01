Українець Безус забив гол прямим ударом із кутового і врятував свою команду від поразки (відео)

Українець вийшов наприкінці матчу і забив гол у доданий час

Український півзахисник «Сент-Трюйдена» Роман Безус став рятівником своєї команди у виїзному поєдинку із льєжським «Стандардом». 27-річний хавбек з'явився на полі на 86-й хвилині, коли його клуб вже програвав. Та на першій доданій арбітром хвилині Безусу вдалося забити команді іншого українця, Валерія Лучкевича, прямим