Українець Маліновський забив зі штрафного в матчі з «Антверпеном» (відео)
- Сьогодні, 22:32
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Руслан Маліновський. Фото: ФК Генк
У поточному сезоні це 29-й матч для Маліновського і сьомий гол у всіх турнірах
Півзахисник «Генка» Руслан Маліновський забив в матчі чемпіонату проти «Антверпена» (1: 0, йде перший тайм).
Українець забив зі штрафного на 5-й хвилині.
У поточному сезоні це 29-й матч для Маліновського і сьомий гол у всіх турнірах.
Також в його активі два асисти.
Нагадаємо, українець схожим чином відзначився у воротах «Брюгге» в жовтні.
Джерело: ua.tribuna.com