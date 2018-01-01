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    Українець Маліновський забив зі штрафного в матчі з «Антверпеном» (відео)

    У поточному сезоні це 29-й матч для Маліновського і сьомий гол у всіх турнірах
    Півзахисник «Генка» Руслан Маліновський забив в матчі чемпіонату проти «Антверпена» (1: 0, йде перший тайм). Українець забив зі штрафного на 5-й хвилині. У поточному сезоні це 29-й матч для Маліновського і сьомий гол у всіх турнірах. Також в його активі два асисти. Нагадаємо, українець схожим чином відзначився у
    • Сьогодні, 22:32
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    Руслан Маліновський. Фото: ФК Генк
    Руслан Маліновський. Фото: ФК Генк

    У поточному сезоні це 29-й матч для Маліновського і сьомий гол у всіх турнірах

    Півзахисник «Генка» Руслан Маліновський забив в матчі чемпіонату проти «Антверпена» (1: 0, йде перший тайм).

    Українець забив зі штрафного на 5-й хвилині.

    У поточному сезоні це 29-й матч для Маліновського і сьомий гол у всіх турнірах.

    Також в його активі два асисти.

    Нагадаємо, українець схожим чином відзначився у воротах «Брюгге» в жовтні.

    Джерело: ua.tribuna.com

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