Українець Маліновський забив зі штрафного в матчі з «Антверпеном» (відео)

У поточному сезоні це 29-й матч для Маліновського і сьомий гол у всіх турнірах

Півзахисник «Генка» Руслан Маліновський забив в матчі чемпіонату проти «Антверпена» (1: 0, йде перший тайм). Українець забив зі штрафного на 5-й хвилині. У поточному сезоні це 29-й матч для Маліновського і сьомий гол у всіх турнірах. Також в його активі два асисти. Нагадаємо, українець схожим чином відзначився у



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Руслан Маліновський. Фото: ФК Генк

У поточному сезоні це 29-й матч для Маліновського і сьомий гол у всіх турнірах

Півзахисник «Генка» Руслан Маліновський забив в матчі чемпіонату проти «Антверпена» (1: 0, йде перший тайм).

Українець забив зі штрафного на 5-й хвилині.

У поточному сезоні це 29-й матч для Маліновського і сьомий гол у всіх турнірах.

Також в його активі два асисти.

Нагадаємо, українець схожим чином відзначився у воротах «Брюгге» в жовтні.

Джерело: ua.tribuna.com