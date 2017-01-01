Український боєць з державним прапором за спиною знищив росіянина (відео)

Наш співвітчизник вийшов на ринг із українським прапором

Український боєць Юрій Чобука на турнірі M-1 Challenge 86, що триває у Росії, впевнено переміг місцевого улюбленця Ахмадана Бокова. Чемпіон MMA Pro Ukraine в напівлегкій вазі переміг опонента вже у першому раунді за допомогою задушливого прийому. Слід зазначити, що ця звитяга стала для Чобуки сьомою підряд на цьому турнірі. Окрім того,



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Наш співвітчизник вийшов на ринг із українським прапором

Український боєць Юрій Чобука на турнірі M-1 Challenge 86, що триває у Росії, впевнено переміг місцевого улюбленця Ахмадана Бокова.

Чемпіон MMA Pro Ukraine в напівлегкій вазі переміг опонента вже у першому раунді за допомогою задушливого прийому. Слід зазначити, що ця звитяга стала для Чобуки сьомою підряд на цьому турнірі.

Окрім того, наш співвітчизник вийшов на ринг із прапором, який перед початком зустрічі висів на одному з канатів.

Бій відбувався у Назрані - республіка Інгушетія. Сам Юрій Чобука є уродженцем Чернівців.

Джерело: ТСН