Український боксер Гвоздик показав, як буде бити свого наступного суперника (відео)

На короткому відео Олександр з усієї сили б'є боксерський мішок

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) продовжує підготовку до бою з колумбійцем Елейдером Альваресом. Нагадаємо, українець став учасником спеціального турніру за пояс WBC. Чинний чемпіон WBC Адоніс Стівенсон (29-1, 24 KO) повинен захищати свій титул у бою з Баду Джеком (22-1-2, 13 KO), а Гвоздик у поєдинку з Альваресом