Український боксер Гвоздик показав, як буде бити свого наступного суперника (відео)
- Сьогодні, 07:52
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Розсилка
Олександр Гвоздик
На короткому відео Олександр з усієї сили б'є боксерський мішок
Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) продовжує підготовку до бою з колумбійцем Елейдером Альваресом.
Нагадаємо, українець став учасником спеціального турніру за пояс WBC.
Чинний чемпіон WBC Адоніс Стівенсон (29-1, 24 KO) повинен захищати свій титул у бою з Баду Джеком (22-1-2, 13 KO), а Гвоздик у поєдинку з Альваресом (23-0, 11 KO) посперечається за статус обов'язкового претендента.
Орієнтовні дати боїв не уточнюються, але переможці двох поєдинків повинні будуть негайно зустрітися.
Була інформація, що українець і колумбієць визначать сильнішого 16-го лютого.
До Вашої уваги коротке відео з тренування Гвоздика, на якому видно, як він з усієї сили б'є мішок: