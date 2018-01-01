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    Український боксер Гвоздик показав, як буде бити свого наступного суперника (відео)

    На короткому відео Олександр з усієї сили б'є боксерський мішок
    Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) продовжує підготовку до бою з колумбійцем Елейдером Альваресом. Нагадаємо, українець став учасником спеціального турніру за пояс WBC. Чинний чемпіон WBC Адоніс Стівенсон (29-1, 24 KO) повинен захищати свій титул у бою з Баду Джеком (22-1-2, 13 KO), а Гвоздик у поєдинку з Альваресом
    • Сьогодні, 07:52
    • Розсилка
    Олександр Гвоздик
    Олександр Гвоздик

    На короткому відео Олександр з усієї сили б'є боксерський мішок

    Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) продовжує підготовку до бою з колумбійцем Елейдером Альваресом.

    Нагадаємо, українець став учасником спеціального турніру за пояс WBC.

    Чинний чемпіон WBC Адоніс Стівенсон (29-1, 24 KO) повинен захищати свій титул у бою з Баду Джеком (22-1-2, 13 KO), а Гвоздик у поєдинку з Альваресом (23-0, 11 KO) посперечається за статус обов'язкового претендента.

    Орієнтовні дати боїв не уточнюються, але переможці двох поєдинків повинні будуть негайно зустрітися.

    Була інформація, що українець і колумбієць визначать сильнішого 16-го лютого.

    До Вашої уваги коротке відео з тренування Гвоздика, на якому видно, як він з усієї сили б'є мішок:

    бокс Олександр Гвоздик
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