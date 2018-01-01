WBC санкціонував бій Гвоздик-Альварес

Орієнтовні дати боїв Стівенсон-Джек і Гвоздик-Альварес не уточнюються

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) став учасником спеціального турніру за пояс WBC. За інформацією World Boxing News, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман схвалив проведення двох боїв в напівважкій вазі. Чинний чемпіон WBC Адоніс Стівенсон (29-1, 24 KO) повинен захищати свій титул в бою з Баду



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Олександр Гвоздик. Фото: ucnlive.com

Орієнтовні дати боїв Стівенсон-Джек і Гвоздик-Альварес не уточнюються

За інформацією World Boxing News, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман схвалив проведення двох боїв в напівважкій вазі.

Чинний чемпіон WBC Адоніс Стівенсон (29-1, 24 KO) повинен захищати свій титул в бою з Баду Джеком (22-1-2, 13 KO), а українець Олександр Гвоздик в поєдинку з Елейдером Альваресом (23-0, 11 KO) посперечається за статус обов'язкового претендента.

Орієнтовні дати боїв Стівенсон-Джек і Гвоздик-Альварес не уточнюються, але переможці двох поєдинків повинні негайно зустрітися. Таким чином, Гвоздик до кінця 2018-го року може повторити досягнення Василя Ломаченка та Олександра Усика і стати чемпіоном світу на профі-рингу.

Раніше портал Ringpolska озвучив орієнтовну дату бою Гвоздик-Альварес. Відповідно до джерела, українець і колумбієць з'ясують найсильнішого 16-го лютого.

Олександр Гвоздик в останньому бою в серпні 2017-го року достроково розібрався з Крейгом Бейкером.

Джерело: sportarena.com