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    Український півзахисник Дедечко забив гол за «СКА Хабаровськ» (відео)

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    Денис Дедечко - Український півзахисник Дедечко забив гол за «СКА Хабаровськ» (відео)
    Денис Дедечко

    На 87-й хвилині матчу він перевів гру в овертайм

    В 1/16 Кубка Росії «СКА Хабаровськ» вдома в серії пенальті поступився «Ахмату» (3:3; 2:4 по пен.).

    Український півзахисник хабаровчан Денис Дедечко з'явився на полі в перерві.

    На 87-й хвилині матчу він перевів гру в овертайм, забивши другий гол команди за рахунку 1:2.

    В овертаймі команди обмінялися голами, а в серії пенальті з рахунком 4:2 перемогли грозненці.

    Денис Дедечко свій пенальті не реалізував.

    Джерело: Tribuna.com

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