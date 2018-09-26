Український півзахисник Дедечко забив гол за «СКА Хабаровськ» (відео)
-
Розсилка
Денис Дедечко
На 87-й хвилині матчу він перевів гру в овертайм
В 1/16 Кубка Росії «СКА Хабаровськ» вдома в серії пенальті поступився «Ахмату» (3:3; 2:4 по пен.).
Український півзахисник хабаровчан Денис Дедечко з'явився на полі в перерві.
На 87-й хвилині матчу він перевів гру в овертайм, забивши другий гол команди за рахунку 1:2.
В овертаймі команди обмінялися голами, а в серії пенальті з рахунком 4:2 перемогли грозненці.
Денис Дедечко свій пенальті не реалізував.
Джерело: Tribuna.com