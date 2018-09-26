Український півзахисник Дедечко забив гол за «СКА Хабаровськ» (відео)



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Денис Дедечко

На 87-й хвилині матчу він перевів гру в овертайм

В 1/16 Кубка Росії «СКА Хабаровськ» вдома в серії пенальті поступився «Ахмату» (3:3; 2:4 по пен.).

Український півзахисник хабаровчан Денис Дедечко з'явився на полі в перерві.

На 87-й хвилині матчу він перевів гру в овертайм, забивши другий гол команди за рахунку 1:2.

В овертаймі команди обмінялися голами, а в серії пенальті з рахунком 4:2 перемогли грозненці.

Денис Дедечко свій пенальті не реалізував.

Джерело: Tribuna.com