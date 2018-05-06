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    Український півзахисник відзначився голом у чемпіонаті Німеччини (відео)

    Тащі продовжує вдало виступати за «Дуйсбург»
    Хавбек «Дуйсбурга» Борис Тащі відзначився голом у матчі 33-го туру другої бундесліги проти «Гройтера» (2:2). Українець вийшов на матч у стартовому складі, а на 62-й хвилині зрівняв рахунок, його команда на той момент програвала 0:1. У поточному сезоні 24-річний півзахисник провів 32 матчі в складі німецького клубу, в
    • Сьогодні, 20:09
    • Розсилка
    Борис Тащі
    Борис Тащі

    Тащі продовжує вдало виступати за «Дуйсбург»

    Хавбек «Дуйсбурга» Борис Тащі відзначився голом у матчі 33-го туру другої бундесліги проти «Гройтера» (2:2).

    Українець вийшов на матч у стартовому складі, а на 62-й хвилині зрівняв рахунок, його команда на той момент програвала 0:1.

    У поточному сезоні 24-річний півзахисник провів 32 матчі в складі німецького клубу, в яких забив 11 голів і зробив 3 асисти.

    Джерело: ua.tribuna.com

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