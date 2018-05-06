Український півзахисник відзначився голом у чемпіонаті Німеччини (відео)

Тащі продовжує вдало виступати за «Дуйсбург»

Хавбек «Дуйсбурга» Борис Тащі відзначився голом у матчі 33-го туру другої бундесліги проти «Гройтера» (2:2). Українець вийшов на матч у стартовому складі, а на 62-й хвилині зрівняв рахунок, його команда на той момент програвала 0:1. У поточному сезоні 24-річний півзахисник провів 32 матчі в складі німецького клубу, в



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Борис Тащі

Тащі продовжує вдало виступати за «Дуйсбург»

Хавбек «Дуйсбурга» Борис Тащі відзначився голом у матчі 33-го туру другої бундесліги проти «Гройтера» (2:2).

Українець вийшов на матч у стартовому складі, а на 62-й хвилині зрівняв рахунок, його команда на той момент програвала 0:1.

У поточному сезоні 24-річний півзахисник провів 32 матчі в складі німецького клубу, в яких забив 11 голів і зробив 3 асисти.

Джерело: ua.tribuna.com