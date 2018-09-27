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    Український захисник Опанасенко вперше вийшов в стартовому складі «Коньяспора» і зробив асист (відео)

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    Євген Опанасенко. Фото: ФК Коньяспор - Український захисник Опанасенко вперше вийшов в стартовому складі «Коньяспора» і зробив асист (відео)
    Євген Опанасенко. Фото: ФК Коньяспор

    28-річний українець провів повністю всю зустріч

    В 1/64 Кубка Туреччини «Коньяспор» на виїзді здолав «Амасьяспор» з рахунком 5:2.

    У стартовому складі «Коньяспора» вперше вийшов український захисник Євген Опанасенко.

    28-річний українець провів повністю всю зустріч, відзначившись асистом на Траоре на 9-й хвилині матчу.

    У минулому сезоні 27-річний футболіст провів за «Зорю» 27 матчів, забив п'ять голів і зробив один асист.

    Джерело: Tribuna.com

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