Український захисник Опанасенко вперше вийшов в стартовому складі «Коньяспора» і зробив асист (відео)
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Євген Опанасенко. Фото: ФК Коньяспор
28-річний українець провів повністю всю зустріч
В 1/64 Кубка Туреччини «Коньяспор» на виїзді здолав «Амасьяспор» з рахунком 5:2.
У стартовому складі «Коньяспора» вперше вийшов український захисник Євген Опанасенко.
28-річний українець провів повністю всю зустріч, відзначившись асистом на Траоре на 9-й хвилині матчу.
У минулому сезоні 27-річний футболіст провів за «Зорю» 27 матчів, забив п'ять голів і зробив один асист.
Джерело: Tribuna.com