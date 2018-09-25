В Індонезії футболісти побили арбітра через призначення пенальті (відео)



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Скандальний інцидент за участі арбітра стався в матчі 2-го дивізіону чемпіонату Індонезії

В поєдинку між «Гресік Юнайтед» та «Персіва Вамена» арбітр призначив пенальті у ворота гостей на 90-й хвилині зустрічі.

Гравці були незадоволені таким рішенням і накинулися на суддю.

Звичайними поштовхами футболісти не обмежилися – в хід пішли кулаки і навіть удари ногами.

Після бійки два гравці отримали червоні картки, а господарі реалізували пенальті.

Матч завершився з рахунком 1:1.





Джерело: Футбол 24