В Індонезії футболісти побили арбітра через призначення пенальті (відео)
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Розсилка
Скандальний інцидент за участі арбітра стався в матчі 2-го дивізіону чемпіонату Індонезії
В поєдинку між «Гресік Юнайтед» та «Персіва Вамена» арбітр призначив пенальті у ворота гостей на 90-й хвилині зустрічі.
Гравці були незадоволені таким рішенням і накинулися на суддю.
Звичайними поштовхами футболісти не обмежилися – в хід пішли кулаки і навіть удари ногами.
Wasit kembali jadi bulan-bulanan di sepakbola Indonesia saat laga #liga22018 @PersegresFC vs @PersiwaWamena di Stadion Gelora Joko Samudero, sore tadi. pic.twitter.com/pJW8QNIiLP— IG: @akmalmarhali (@akmalmarhali) 15 сентября 2018 г.
Після бійки два гравці отримали червоні картки, а господарі реалізували пенальті.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Джерело: Футбол 24