  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    В Індонезії футболісти побили арбітра через призначення пенальті (відео)

    • Розсилка
    В Індонезії футболісти побили арбітра через призначення пенальті (відео)

    Скандальний інцидент за участі арбітра стався в матчі 2-го дивізіону чемпіонату Індонезії

    В поєдинку між «Гресік Юнайтед» та «Персіва Вамена» арбітр призначив пенальті у ворота гостей на 90-й хвилині зустрічі.

    Гравці були незадоволені таким рішенням і накинулися на суддю.

    Звичайними поштовхами футболісти не обмежилися – в хід пішли кулаки і навіть удари ногами.

    Після бійки два гравці отримали червоні картки, а господарі реалізували пенальті.

    Матч завершився з рахунком 1:1.


    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ