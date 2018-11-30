Відбір на Чемпіонат світу-2019 з гандболу. Українки грають зі словачками. Трансляція зустрічі



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Фото: ФГУ

Цілком імовірно, що цей матч буде вирішальним

У п’ятницю, 30 листопада, жіноча збірна України з гандболу розпочинає свій шлях у кваліфікації на Чемпіонат світу 2019 року.

І першим суперником українок стануть господарки міні-турніру – команда Словаччини.

Поєдинок між цими збірними розпочнеться о 19:00.

До Вашої уваги трансляція зустрічі:

Зауважимо, що у плей-офф відбору на ЧС-2019 вийдуть тільки переможці груп.

Усього у плей-офф отримають перепустки чотири команди, одна з яких уже відома. Це – збірна Білорусі.