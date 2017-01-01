Відбулося зважування перед боєм Шабранський - Ковальов (відео)

Українець виявився трохи важчим

У Нью-Йорку в Madison Square Garden відбулася церемонія зважування бою за титул чемпіона світу WBO в напівважкій вазі між українцем В'ячеславом Шабранським і росіянином Сергієм Ковальовим. Обидва боксери вклалися в вагову категорію (до 79,378 кг). Українець виявився трохи важчим - 79,28 кг проти 78,92 кг у Ковальова. Нагадаємо, бій відбудеться в



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Українець виявився трохи важчим

У Нью-Йорку в Madison Square Garden відбулася церемонія зважування бою за титул чемпіона світу WBO в напівважкій вазі між українцем В'ячеславом Шабранським і росіянином Сергієм Ковальовим.

Обидва боксери вклалися в вагову категорію (до 79,378 кг).

Українець виявився трохи важчим - 79,28 кг проти 78,92 кг у Ковальова.

Нагадаємо, бій відбудеться в театрі Madison Square Garden в ніч з 25 на 26 листопада.

Джерело: ua.tribuna.com