Відбулося зважування перед боєм Шабранський - Ковальов (відео)
- 24 Листопада, 21:26
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Українець виявився трохи важчим
У Нью-Йорку в Madison Square Garden відбулася церемонія зважування бою за титул чемпіона світу WBO в напівважкій вазі між українцем В'ячеславом Шабранським і росіянином Сергієм Ковальовим.
Обидва боксери вклалися в вагову категорію (до 79,378 кг).
Українець виявився трохи важчим - 79,28 кг проти 78,92 кг у Ковальова.
Нагадаємо, бій відбудеться в театрі Madison Square Garden в ніч з 25 на 26 листопада.
Джерело: ua.tribuna.com