Восьмирічна американська дівчинка робить неймовірні речі з баскетбольними м'ячами (відео)

Популярність прийшла до Самаї в чотири роки, коли вона показала свої фінти в передачі «Доброго ранку, Америко»

Самаї Кларк-Габріель всього вісім років, але в США вона вже суперзірка. З чотирьох років дівчинку запрошують на різні телевізійні шоу через її вміння феноменально володіти баскетбольним м'ячем.

Малятко з Брукліна часто виступає в перервах матчів команд НБА та на інших заходах.

At just 8 years old, @SamayaCG is already a master of handles pic.twitter.com/Q5e59FziZm