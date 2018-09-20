Восьмирічна американська дівчинка робить неймовірні речі з баскетбольними м'ячами (відео)
-
Розсилка
Популярність прийшла до Самаї в чотири роки, коли вона показала свої фінти в передачі «Доброго ранку, Америко»
Самаї Кларк-Габріель всього вісім років, але в США вона вже суперзірка. З чотирьох років дівчинку запрошують на різні телевізійні шоу через її вміння феноменально володіти баскетбольним м'ячем.
Малятко з Брукліна часто виступає в перервах матчів команд НБА та на інших заходах.
At just 8 years old, @SamayaCG is already a master of handles pic.twitter.com/Q5e59FziZm— Bleacher Report (@BleacherReport) 19 сентября 2018 г.
Популярність прийшла до Самаї в чотири роки, коли вона показала баскетбольні навички в передачі «Доброго ранку, Америко».
У січні 2018-го Кларк-Габріель взяла участь в шоу відомої американської баскетбольної команди «Гарлем Глобтроттерс».
Самая також зіграла роль у фільмі, присвяченому жорстокому поводженню з дітьми у прийомних сім'ях.
Джерело: basket.com.ua