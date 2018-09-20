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    Восьмирічна американська дівчинка робить неймовірні речі з баскетбольними м'ячами (відео)

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    У січні 2018-го Кларк-Габріель взяла участь в шоу відомої американської баскетбольної команди &laquo;Гарлем Глобтроттерс&raquo; - Восьмирічна американська дівчинка робить неймовірні речі з баскетбольними м'ячами (відео)
    У січні 2018-го Кларк-Габріель взяла участь в шоу відомої американської баскетбольної команди «Гарлем Глобтроттерс»

    Популярність прийшла до Самаї в чотири роки, коли вона показала свої фінти в передачі «Доброго ранку, Америко»

    Самаї Кларк-Габріель всього вісім років, але в США вона вже суперзірка. З чотирьох років дівчинку запрошують на різні телевізійні шоу через її вміння феноменально володіти баскетбольним м'ячем.

    Малятко з Брукліна часто виступає в перервах матчів команд НБА та на інших заходах.

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    Популярність прийшла до Самаї в чотири роки, коли вона показала баскетбольні навички в передачі «Доброго ранку, Америко».

    У січні 2018-го Кларк-Габріель взяла участь в шоу відомої американської баскетбольної команди «Гарлем Глобтроттерс».

    Самая також зіграла роль у фільмі, присвяченому жорстокому поводженню з дітьми у прийомних сім'ях.

    Джерело: basket.com.ua

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