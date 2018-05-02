  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Як «Черкаські Мавпи» святкували перший чемпіонський титул. Огляд матчу та відео з нагородження

    У Черкасах напередодні стався баскетбольний бум
    «Черкаські Мавпи» втретє перемогли у фінальній серії «Дніпро», вперше в історії завоювавши титул чемпіона України з баскетболу. Офіційний сайт Федерації баскетболу України пропонує ознайомитися з відео з нагородження: Окрім того, до Вашої уваги відео найкращих моментів третьої зустрічі:
    • Сьогодні, 12:31
    • Розсилка
    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    У Черкасах напередодні стався баскетбольний бум

    «Черкаські Мавпи» втретє перемогли у фінальній серії «Дніпро», вперше в історії завоювавши титул чемпіона України з баскетболу.

    Офіційний сайт Федерації баскетболу України пропонує ознайомитися з відео з нагородження:

    Окрім того, до Вашої уваги відео найкращих моментів третьої зустрічі:

    Нагадаємо, «Черкаські Мавпи» оформили 17-матчеву переможну серію, виграли третій матч фінальної серії та, не зазнавши жодної поразки у плей-офф, вперше в історії стали чемпіонами України.

    чемпіонат України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ