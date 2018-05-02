Як «Черкаські Мавпи» святкували перший чемпіонський титул. Огляд матчу та відео з нагородження

У Черкасах напередодні стався баскетбольний бум

«Черкаські Мавпи» втретє перемогли у фінальній серії «Дніпро», вперше в історії завоювавши титул чемпіона України з баскетболу. Офіційний сайт Федерації баскетболу України пропонує ознайомитися з відео з нагородження: Окрім того, до Вашої уваги відео найкращих моментів третьої зустрічі: