Як «Черкаські Мавпи» святкували перший чемпіонський титул. Огляд матчу та відео з нагородження
- Сьогодні, 12:31
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Фото ФБУ
У Черкасах напередодні стався баскетбольний бум
«Черкаські Мавпи» втретє перемогли у фінальній серії «Дніпро», вперше в історії завоювавши титул чемпіона України з баскетболу.
Офіційний сайт Федерації баскетболу України пропонує ознайомитися з відео з нагородження:
Окрім того, до Вашої уваги відео найкращих моментів третьої зустрічі:
Нагадаємо, «Черкаські Мавпи» оформили 17-матчеву переможну серію, виграли третій матч фінальної серії та, не зазнавши жодної поразки у плей-офф, вперше в історії стали чемпіонами України.