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    Як «Черкаські Мавпи» вдруге перемогли «Кьонгсберг»: топ-моменти матчу (відео)

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    Фото: ФБУ - Як «Черкаські Мавпи» вдруге перемогли «Кьонгсберг»: топ-моменти матчу (відео)
    Фото: ФБУ

    Чемпіони України виграли другий матч першого раунду кваліфікації Кубку Європи FIBA

    Черкасці здобули яскраву перемогу над чинними чемпіонами Норвегії – «Кьонгсбергом Майнерс» та, відповідно, успішно подолали стартовий раунд кваліфікації Кубку Європи ФІБА.

    До вашої уваги топ-моменти матчу:

    У останньому раунді кваліфікації черкасці зіграють з кіпрським «Керавносом».

    Кубок Європи ФІБА

    Кваліфікація. Раунд 1. Матч 2

    Перша гра – 63:83 на користь «Мавп»

    БК «Черкаські Мавпи» – БК «Кьонгсберг Майнерс» - 101:90 (18:22, 23:20, 33:19, 27:29)

    баскетбол
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