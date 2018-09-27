Як «Черкаські Мавпи» вдруге перемогли «Кьонгсберг»: топ-моменти матчу (відео)
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Фото: ФБУ
Чемпіони України виграли другий матч першого раунду кваліфікації Кубку Європи FIBA
Черкасці здобули яскраву перемогу над чинними чемпіонами Норвегії – «Кьонгсбергом Майнерс» та, відповідно, успішно подолали стартовий раунд кваліфікації Кубку Європи ФІБА.
До вашої уваги топ-моменти матчу:
У останньому раунді кваліфікації черкасці зіграють з кіпрським «Керавносом».
Кубок Європи ФІБА
Кваліфікація. Раунд 1. Матч 2
Перша гра – 63:83 на користь «Мавп»
БК «Черкаські Мавпи» – БК «Кьонгсберг Майнерс» - 101:90 (18:22, 23:20, 33:19, 27:29)