Як Цуренко долала перший раунд на Australian Open (відео)
- Сьогодні, 19:38
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Леся Цуренко. Фото: WTA
Як відомо, у стартовому матчі українка перемогла представницю Росії
Леся Цуренко слідом за Еліною Світоліною, Мартою Костюк та Катериною Бондаренко успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії.
Як відомо, у стартовому матчі українська тенісистка перемогла представницю Росії Наталію Віхлянцеву.
У другому раунді австралійського турніру українка зіграє з переможницею матчу Кристина Плішкова – Агнешка Радванська.
До вашої уваги огляд матчу Цуренко - Віхлянцева: