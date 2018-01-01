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    Як Цуренко долала перший раунд на Australian Open (відео)

    Як відомо, у стартовому матчі українка перемогла представницю Росії
    Леся Цуренко слідом за Еліною Світоліною, Мартою Костюк та Катериною Бондаренко успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії. Як відомо, у стартовому матчі українська тенісистка перемогла представницю Росії Наталію Віхлянцеву. У другому раунді австралійського турніру українка зіграє з переможницею матчу Кристина Плішкова –
    • Сьогодні, 19:38
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    Леся Цуренко. Фото: WTA
    Леся Цуренко. Фото: WTA

    Як відомо, у стартовому матчі українка перемогла представницю Росії

    Леся Цуренко слідом за Еліною Світоліною, Мартою Костюк та Катериною Бондаренко успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії.

    Як відомо, у стартовому матчі українська тенісистка перемогла представницю Росії Наталію Віхлянцеву.

    У другому раунді австралійського турніру українка зіграє з переможницею матчу Кристина Плішкова – Агнешка Радванська.

    До вашої уваги огляд матчу Цуренко - Віхлянцева:


    теніс Леся Цуренко
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