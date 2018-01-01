Як нагороджували Віту Семеренко за третє місце в Обергофі (відео)

Це 11-й подіум у кар'єрі українки

Завершилась чергова гонка етапу Кубка світу в Обергофі, в якій українка Віта Семеренко посіла третю сходинку. Віта Семеренко, яка стартувала лише 22-ю, виграла бронзу - вона не зробила жодного промаху. Це 11-й подіум у кар'єрі українки. Перемогла Анастасія Кузьміна зі Словаччини, Доротея Вірер з Італії - 2-а. Так виглядала церемонія нагородження