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    Як нагороджували Віту Семеренко за третє місце в Обергофі (відео)

    Це 11-й подіум у кар'єрі українки
    Завершилась чергова гонка етапу Кубка світу в Обергофі, в якій українка Віта Семеренко посіла третю сходинку. Віта Семеренко, яка стартувала лише 22-ю, виграла бронзу - вона не зробила жодного промаху. Це 11-й подіум у кар'єрі українки. Перемогла Анастасія Кузьміна зі Словаччини, Доротея Вірер з Італії - 2-а. Так виглядала церемонія нагородження
    • Сьогодні, 19:23
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    Віта Семеренко. Фото:&nbsp;Sportarena
    Віта Семеренко. Фото: Sportarena

    Це 11-й подіум у кар'єрі українки

    Завершилась чергова гонка етапу Кубка світу в Обергофі, в якій українка Віта Семеренко посіла третю сходинку.

    Віта Семеренко, яка стартувала лише 22-ю, виграла бронзу - вона не зробила жодного промаху. Це 11-й подіум у кар'єрі українки.

    Перемогла Анастасія Кузьміна зі Словаччини, Доротея Вірер з Італії - 2-а.

    Так виглядала церемонія нагородження переможців персьюту:

    Джерело: depo сектор

    біатлон Кубок світу
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