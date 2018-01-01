Як нагороджували Віту Семеренко за третє місце в Обергофі (відео)
- Сьогодні, 19:23
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Віта Семеренко. Фото: Sportarena
Це 11-й подіум у кар'єрі українки
Завершилась чергова гонка етапу Кубка світу в Обергофі, в якій українка Віта Семеренко посіла третю сходинку.
Віта Семеренко, яка стартувала лише 22-ю, виграла бронзу - вона не зробила жодного промаху. Це 11-й подіум у кар'єрі українки.
Перемогла Анастасія Кузьміна зі Словаччини, Доротея Вірер з Італії - 2-а.
Так виглядала церемонія нагородження переможців персьюту:
The flower ceremony— IBU World Cup (@IBU_WC) 6 января 2018 г.
Rewatch the entire #OBE18 IBU Women 10km Pursuit here: https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/4gecKFVIRF
Джерело: depo сектор