Позаздрять і Бекхем з Пірло: неймовірно красивий гол з жіночого чемпіонату США (відео)

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Фото: twitter.com/TheNCCourage
Саманта М’юїс поцілила точно у «дев'ятку» з-за меж штрафного майданчика
Нападниця «Норт-Кароліна Кураж» Саманта М’юїс відзначилася голом у матчі 1/2 фіналу жіночої ліги Сполучених Штатів Америки проти «Чикаго».
25-річна американка з дальньої дистанції вразила ворота суперника на 85-й хвилині зустрічі.
Таким чином, вона зробила рахунок 2:0.
У фіналі «Норт-Кароліна Кураж» зустрінеться з «Портлендом».
Sam Mewis for President? Here is the 85th minute goal that put the Courage up by two.#NCvCHI 2-0 pic.twitter.com/WBC4pn7Tdx— NC Courage (@TheNCCourage) 19 вересня 2018 р.