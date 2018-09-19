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    Позаздрять і Бекхем з Пірло: неймовірно красивий гол з жіночого чемпіонату США (відео)

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    Фото: twitter.com/TheNCCourage - Позаздрять і Бекхем з Пірло: неймовірно красивий гол з жіночого чемпіонату США (відео)
    Фото: twitter.com/TheNCCourage

    Саманта М’юїс поцілила точно у «дев'ятку» з-за меж штрафного майданчика

    Нападниця «Норт-Кароліна Кураж» Саманта М’юїс відзначилася голом у матчі 1/2 фіналу жіночої ліги Сполучених Штатів Америки проти «Чикаго».

    25-річна американка з дальньої дистанції вразила ворота суперника на 85-й хвилині зустрічі.

    Таким чином, вона зробила рахунок 2:0.

    У фіналі «Норт-Кароліна Кураж» зустрінеться з «Портлендом».

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