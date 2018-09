Позаздрять і Бекхем з Пірло: неймовірно красивий гол з жіночого чемпіонату США (відео)

Саманта М’юїс поцілила точно у «дев'ятку» з-за меж штрафного майданчика

Нападниця «Норт-Кароліна Кураж» Саманта М’юїс відзначилася голом у матчі 1/2 фіналу жіночої ліги Сполучених Штатів Америки проти «Чикаго».

25-річна американка з дальньої дистанції вразила ворота суперника на 85-й хвилині зустрічі.

Таким чином, вона зробила рахунок 2:0.

У фіналі «Норт-Кароліна Кураж» зустрінеться з «Портлендом».

Sam Mewis for President? Here is the 85th minute goal that put the Courage up by two.#NCvCHI 2-0 pic.twitter.com/WBC4pn7Tdx