Як збірна Польщі відібрала очки в Італії у матчі Ліги націй (відео)



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Фото взяте з twitter.com/vivo_azzurro

Господарі взагалі програвали по ходу зустрічі

Збірні Італії та Польщі провели стартовий поєдинок у футбольній Лізі націй УЄФА.

У п’ятницю, 7 вересня, команди зустрілися у межах дивізіону A в італійському місті Болонья.

Господарі, незважаючи на статус фаворитів, пропустили гол наприкінці першого тайму – відзначився Пьотр Зєліньськи.

Увесь другий тайм італійці намагалися відігратися. І це їм вдалося у завершальну 15-хвилинку, коли з пенальті забив гол Жоржиньо.

Таким чином, поєдинок завершився з рахунком 1:1.

До Вашої уваги огляд матчу:

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