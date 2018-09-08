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    Як збірна Польщі відібрала очки в Італії у матчі Ліги націй (відео)

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    Фото взяте з twitter.com/vivo_azzurro - Як збірна Польщі відібрала очки в Італії у матчі Ліги націй (відео)
    Фото взяте з twitter.com/vivo_azzurro

    Господарі взагалі програвали по ходу зустрічі

    Збірні Італії та Польщі провели стартовий поєдинок у футбольній Лізі націй УЄФА.

    У п’ятницю, 7 вересня, команди зустрілися у межах дивізіону A в італійському місті Болонья.

    Господарі, незважаючи на статус фаворитів, пропустили гол наприкінці першого тайму – відзначився Пьотр Зєліньськи.

    Увесь другий тайм італійці намагалися відігратися. І це їм вдалося у завершальну 15-хвилинку, коли з пенальті забив гол Жоржиньо.

    Таким чином, поєдинок завершився з рахунком 1:1.

    До Вашої уваги огляд матчу:

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