Як збірна України вирвала перемогу у чехів у прем'єрному матчі ліги націй. Відео



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Коноплянка та Зінченко відзначилися точними ударами

Національна збірна України з футболу успішно стартувала у новому турнірі – Лізі націй УЄФА.

У прем’єрному поєдинку підопічні Андрія Шевченка грали на виїзді з командою Чехії та здобули перемогу 2:1.

«Синьо-жовті» пропустили вже у дебюті зустрічі, але надалі, особливо у першому таймі, володіли повною перевагою на полі.

Усе це вилилося у «гол у роздягальню» у компенсований до першої половини час – точним ударом відзначився Євген Коноплянка.

У другому таймі була фактично рівна гра, але все ж наприкінці матчу фортуна посміхнулася українцям – після помилок воротаря та захисника Олександр Зінченко забив переможний гол.

До Вашої уваги огляд матчу:

Нагадаємо, збірна України здобула важку перемогу над Латвією у кваліфікації молодіжного Євро-2019.