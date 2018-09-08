  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Як збірна України вирвала перемогу у чехів у прем'єрному матчі ліги націй. Відео

    • Розсилка
    Як збірна України вирвала перемогу у чехів у прем'єрному матчі ліги націй. Відео

    Коноплянка та Зінченко відзначилися точними ударами

    Національна збірна України з футболу успішно стартувала у новому турнірі – Лізі націй УЄФА.

    У прем’єрному поєдинку підопічні Андрія Шевченка грали на виїзді з командою Чехії та здобули перемогу 2:1.

    «Синьо-жовті» пропустили вже у дебюті зустрічі, але надалі, особливо у першому таймі, володіли повною перевагою на полі.

    Усе це вилилося у «гол у роздягальню» у компенсований до першої половини час – точним ударом відзначився Євген Коноплянка.

    У другому таймі була фактично рівна гра, але все ж наприкінці матчу фортуна посміхнулася українцям – після помилок воротаря та захисника Олександр Зінченко забив переможний гол.

    До Вашої уваги огляд матчу:

    Нагадаємо, збірна України здобула важку перемогу над Латвією у кваліфікації молодіжного Євро-2019.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ