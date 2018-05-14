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    «Ювентус» у сьомий раз поспіль став чемпіоном Італії з футболу (відео)

    • Сьогодні, 09:30
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    Це рекорд Італії

    «Ювентус» виграв чемпіонат Італії з футболу сезону-2017/18.

    За тур до кінця чемпіонату «Ювентус» випереджає «Наполі», що йде другим, на чотири очки.

    Туринський клуб став остаточно недосяжним для конкурента з Неаполя.

    Цей титул став для туринського клубу вже сьомим поспіль - це рекорд Італії.

    Головний тренер «Ювентуса» Массіміліано Аллегрі став першим, хто виграв чотири національних дубля поспіль: з «Ювентусом» він вигравав чемпіонат і Кубок Італії в сезонах 2014/15, 2015/16, 2016/17 і 2017/18.

    Джерело: ua.tribuna.com

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