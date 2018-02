Захисник «Аль-Дафри» забив один з найкрасивіших автоголів в історії футболу (відео)

Гравця одразу замінили, але його команда вже не зуміла уникнути поразки

Захисник «Аль-Дафри» Ясер Аль-Джунейбі відзначився розкішним автоголом у матчі 15 туру чемпіонату ОАЕ проти «Аль-Джазіри».

На 73-й хвилині матчу, за рахунку 0:0, Аль-Джунейбі, намагаючись завадити супернику добратися до м'яча, ефектним ударом порвав павутину з дев'ятки власних воріт. Це влучання у мережі вже охрестили одним з найкрасивіших голів в історії.

A world class own goal by Al Dhafra today in their loss to @AlJazira_uae in the #AGLeague. pic.twitter.com/zGBHihDHao