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    Захисник «Аль-Дафри» забив один з найкрасивіших автоголів в історії футболу (відео)

    Гравця одразу замінили, але його команда вже не зуміла уникнути поразки
    Захисник «Аль-Дафри» Ясер Аль-Джунейбі відзначився розкішним автоголом у матчі 15 туру чемпіонату ОАЕ проти «Аль-Джазіри». На 73-й хвилині матчу, за рахунку 0:0, Аль-Джунейбі, намагаючись завадити супернику добратися до м'яча, ефектним ударом порвав павутину з дев'ятки власних воріт. Це влучання у мережі вже охрестили одним
    • Сьогодні, 12:37
    • Розсилка
    Ясер Аль-Джунейбі
    Ясер Аль-Джунейбі

    Гравця одразу замінили, але його команда вже не зуміла уникнути поразки

    Захисник «Аль-Дафри» Ясер Аль-Джунейбі відзначився розкішним автоголом у матчі 15 туру чемпіонату ОАЕ проти «Аль-Джазіри».

    На 73-й хвилині матчу, за рахунку 0:0, Аль-Джунейбі, намагаючись завадити супернику добратися до м'яча, ефектним ударом порвав павутину з дев'ятки власних воріт. Це влучання у мережі вже охрестили одним з найкрасивіших голів в історії.

    Після цього «Аль-Дафра» просто посипалась та через дві хвилини пропустила ще один м'яч. Аль-Джунейбі одразу замінили, але його команда вже не зуміла уникнути поразки – 1:3.

    Джерело: Футбол 24

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