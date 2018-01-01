Олімпійське золото у швидкісному спуску у жінок здобула італійка Годжа

На дев'ять сотих секунди вона випередила норвежку Мовінкель

Італійська гірськолижниця Софія Годжа вперше здобула олімпійську медаль – і відразу золоту. У Пхьончхані італійка захопила лідерство у швидкісному спуску фактично із самого початку змагань, показавши чудовий час. Наблизитися до неї менше ніж на одну десяту секунди зуміла тільки Рагнгільд Мовінкель. У підсумку норвежка стала другою.



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На дев'ять сотих секунди вона випередила норвежку Мовінкель

Італійська гірськолижниця Софія Годжа вперше здобула олімпійську медаль – і відразу золоту.

У Пхьончхані італійка захопила лідерство у швидкісному спуску фактично із самого початку змагань, показавши чудовий час.

Наблизитися до неї менше ніж на одну десяту секунди зуміла тільки Рагнгільд Мовінкель. У підсумку норвежка стала другою.

Зауважимо, що це вже друга срібна нагорода Мовінкель на цій Олімпіаді. До цього вона була другою у гігантському слаломі.

А третє місце у американки Ліндсі Вонн. Вона відстала майже на півсекунди.

Україна у цій дисципліні представлена не була.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Гірськолижний спорт

Швидкісний спуск, жінки

1. Софія Годжа (Італія) – 1:39.22

2. Рагнгільд Мовінкель (Норвегія) - +0.09

3. Ліндсі Вонн (США) - +0.47

Нагадаємо, українська фігуристка Анна Хниченкова до довільної програми не потрапила.