Олімпійське золото у швидкісному спуску у жінок здобула італійка Годжа
- Сьогодні, 09:42
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Розсилка
На дев'ять сотих секунди вона випередила норвежку Мовінкель
Італійська гірськолижниця Софія Годжа вперше здобула олімпійську медаль – і відразу золоту.
У Пхьончхані італійка захопила лідерство у швидкісному спуску фактично із самого початку змагань, показавши чудовий час.
Наблизитися до неї менше ніж на одну десяту секунди зуміла тільки Рагнгільд Мовінкель. У підсумку норвежка стала другою.
Зауважимо, що це вже друга срібна нагорода Мовінкель на цій Олімпіаді. До цього вона була другою у гігантському слаломі.
А третє місце у американки Ліндсі Вонн. Вона відстала майже на півсекунди.
Україна у цій дисципліні представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Гірськолижний спорт
Швидкісний спуск, жінки
1. Софія Годжа (Італія) – 1:39.22
2. Рагнгільд Мовінкель (Норвегія) - +0.09
3. Ліндсі Вонн (США) - +0.47
Нагадаємо, українська фігуристка Анна Хниченкова до довільної програми не потрапила.