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    Олімпійське золото у швидкісному спуску у жінок здобула італійка Годжа

    На дев'ять сотих секунди вона випередила норвежку Мовінкель
    Італійська гірськолижниця Софія Годжа вперше здобула олімпійську медаль – і відразу золоту. У Пхьончхані італійка захопила лідерство у швидкісному спуску фактично із самого початку змагань, показавши чудовий час. Наблизитися до неї менше ніж на одну десяту секунди зуміла тільки Рагнгільд Мовінкель. У підсумку норвежка стала другою.
    • Сьогодні, 09:42
    • Розсилка
    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    На дев'ять сотих секунди вона випередила норвежку Мовінкель

    Італійська гірськолижниця Софія Годжа вперше здобула олімпійську медаль – і відразу золоту.

    У Пхьончхані італійка захопила лідерство у швидкісному спуску фактично із самого початку змагань, показавши чудовий час.

    Наблизитися до неї менше ніж на одну десяту секунди зуміла тільки Рагнгільд Мовінкель. У підсумку норвежка стала другою.

    Зауважимо, що це вже друга срібна нагорода Мовінкель на цій Олімпіаді. До цього вона була другою у гігантському слаломі.

    А третє місце у американки Ліндсі Вонн. Вона відстала майже на півсекунди.

    Україна у цій дисципліні представлена не була.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Гірськолижний спорт

    Швидкісний спуск, жінки

    1. Софія Годжа (Італія) – 1:39.22
    2. Рагнгільд Мовінкель (Норвегія) - +0.09
    3. Ліндсі Вонн (США) - +0.47

    Нагадаємо, українська фігуристка Анна Хниченкова до довільної програми не потрапила.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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