Зінченко через незграбність впустив кубок чемпіонів Англії (відео)

На щастя, з трофеєм усе виявилося гаразд, і його не потрібно ремонтувати

На нагородженні футбольного клубу «Манчестер Сіті», який став чемпіоном Англії у сезоні-2017/18, стався кумедний епізод за участю українського футболіста. Під час святкування й обіймання на п’єдесталі Олександр Зінченко зачепив чемпіонський кубок. Внаслідок дотику трофей упав з постаменту на трав’яний газон стадіону. На



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На щастя, з трофеєм усе виявилося гаразд, і його не потрібно ремонтувати

На нагородженні футбольного клубу «Манчестер Сіті», який став чемпіоном Англії у сезоні-2017/18, стався кумедний епізод за участю українського футболіста.

Під час святкування й обіймання на п’єдесталі Олександр Зінченко зачепив чемпіонський кубок.

Внаслідок дотику трофей упав з постаменту на трав’яний газон стадіону.

На щастя, все обійшлося – і кубок залишився неушкодженим.

На уповільненому повторі видно, як здивувався Зінченко після дотику до трофею. Олександр навіть закляк на секунду, не розуміючи, що далі робити.

До Вашої уваги відео епізоду:

Нагадаємо, Зінченко став чемпіоном Англії з футболу у середині квітня.

Згодом стало відомо, що Олександр тріумфом в англійській прем'єр-лізі приніс бонус російському клубу.