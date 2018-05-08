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    Зінченко через незграбність впустив кубок чемпіонів Англії (відео)

    На щастя, з трофеєм усе виявилося гаразд, і його не потрібно ремонтувати
    На нагородженні футбольного клубу «Манчестер Сіті», який став чемпіоном Англії у сезоні-2017/18, стався кумедний епізод за участю українського футболіста. Під час святкування й обіймання на п’єдесталі Олександр Зінченко зачепив чемпіонський кубок. Внаслідок дотику трофей упав з постаменту на трав’яний газон стадіону. На
    • Сьогодні, 07:57
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    На щастя, з трофеєм усе виявилося гаразд, і його не потрібно ремонтувати

    На нагородженні футбольного клубу «Манчестер Сіті», який став чемпіоном Англії у сезоні-2017/18, стався кумедний епізод за участю українського футболіста.

    Під час святкування й обіймання на п’єдесталі Олександр Зінченко зачепив чемпіонський кубок.

    Внаслідок дотику трофей упав з постаменту на трав’яний газон стадіону.

    На щастя, все обійшлося – і кубок залишився неушкодженим.

    На уповільненому повторі видно, як здивувався Зінченко після дотику до трофею. Олександр навіть закляк на секунду, не розуміючи, що далі робити.

    До Вашої уваги відео епізоду:

    Нагадаємо, Зінченко став чемпіоном Англії з футболу у середині квітня.

    Згодом стало відомо, що Олександр тріумфом в англійській прем'єр-лізі приніс бонус російському клубу.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія Олександр Зінченко
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