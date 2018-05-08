Зінченко через незграбність впустив кубок чемпіонів Англії (відео)
- Сьогодні, 07:57
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На щастя, з трофеєм усе виявилося гаразд, і його не потрібно ремонтувати
На нагородженні футбольного клубу «Манчестер Сіті», який став чемпіоном Англії у сезоні-2017/18, стався кумедний епізод за участю українського футболіста.
Під час святкування й обіймання на п’єдесталі Олександр Зінченко зачепив чемпіонський кубок.
Внаслідок дотику трофей упав з постаменту на трав’яний газон стадіону.
На щастя, все обійшлося – і кубок залишився неушкодженим.
На уповільненому повторі видно, як здивувався Зінченко після дотику до трофею. Олександр навіть закляк на секунду, не розуміючи, що далі робити.
До Вашої уваги відео епізоду:
Нагадаємо, Зінченко став чемпіоном Англії з футболу у середині квітня.
Згодом стало відомо, що Олександр тріумфом в англійській прем'єр-лізі приніс бонус російському клубу.