З'явилося відео першого тренування «Ференцвароша» під керівництвом Реброва (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Ребров

Перше тренування Реброва в якості тренера угорського клубу

Футбольний менеджер Іван Пироженко опублікував відео з першого тренування колишнього керманича «Динамо» Сергій Реброва як наставника «Ференцвароша».

Під керівництвом українського фахівця гравці угорського клубу робили фізичні вправи, а також тренувалися з м'ячем.

За інформацією ЗМІ, зарплата 44-річного Реброва в «Ференцвароші» становитиме більш ніж 1,5 мільйона євро на рік.

На попередній роботі в «Аль-Ахлі» з Саудівської Аравії він заробляв 2,4 млн євро на рік.

Як відомо, Ребров очолив угорський клуб 22-го серпня, однак про деталі угоди офіційної інформації поки немає.

На своїй прес-конференції тренер заявив, що докладе максимум зусиль, щоб «Ференцварош» повернувся на той рівень, не тільки в Угорщині, але й в Європі, на якому він був раніше.

Після п'яти турів «Ференцварош» очолює турніру таблицю вищої ліги Угорщини.

Джерело: sport.ua