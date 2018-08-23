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    З'явилося відео першого тренування «Ференцвароша» під керівництвом Реброва (відео)

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    Сергій Ребров - З'явилося відео першого тренування «Ференцвароша» під керівництвом Реброва (відео)
    Сергій Ребров

    Перше тренування Реброва в якості тренера угорського клубу

    Футбольний менеджер Іван Пироженко опублікував відео з першого тренування колишнього керманича «Динамо» Сергій Реброва як наставника «Ференцвароша».

    Під керівництвом українського фахівця гравці угорського клубу робили фізичні вправи, а також тренувалися з м'ячем.

    За інформацією ЗМІ, зарплата 44-річного Реброва в «Ференцвароші» становитиме більш ніж 1,5 мільйона євро на рік.

    На попередній роботі в «Аль-Ахлі» з Саудівської Аравії він заробляв 2,4 млн євро на рік.

    Як відомо, Ребров очолив угорський клуб 22-го серпня, однак про деталі угоди офіційної інформації поки немає.

    На своїй прес-конференції тренер заявив, що докладе максимум зусиль, щоб «Ференцварош» повернувся на той рівень, не тільки в Угорщині, але й в Європі, на якому він був раніше.

    Після п'яти турів «Ференцварош» очолює турніру таблицю вищої ліги Угорщини.

    Джерело: sport.ua

    ФК «Динамо» тренер
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