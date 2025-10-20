Папа Римський продав ексклюзивний мотоцикл BMW: яка його ціна

Мотоциклетний підрозділ німецького виробника подарував BMW R 18 Transcontinental Леву XIV. Байк взяв участь у мотопробігу з Баварії до Риму і там його урочисто вручили понтифіку

У Мюнхені на автомобільному аукціоні продали ексклюзивний мотоцикл BMW R 18 Transcontinental, що належав Папі Римському Леву XIV. Особливість мотоцикла полягає в тому, що Папа Лев XIV 3 вересня у Ватикані особисто підписав його бак. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.



Байк був виготовлений на замовлення в Баварії: він має білий колір і прикрашений срібною табличкою з ім'ям Папи.

Папа Римський тримав білий шолом мотоцикла

Мотоцикл стартував на торгах із 30 тис. євро. Але ціна швидко злетіла: невідомому покупцеві доведеться заплатити понад 130 тис. євро. Виручені кошти буде спрямовано на допомогу дітям на Мадагаскарі.

BMW R 18 Transcontinental – важкий туристичний мотоцикл для дальніх подорожей. Це найбільша і найрозкішніша двоколісна модель німецького бренду. Мотоцикл BMW R 18 Transcontinental важить 433 кг і оснащений 1,8-літровим опозитним двигуном потужністю 91 к. с. Максимальна швидкість становить 180 км/год.

