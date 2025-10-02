Головна Гроші Бізнес
Конкурента Roshen купила фірма зі статутним капіталом 50 грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Конкурента Roshen купила фірма зі статутним капіталом 50 грн
Стартову ціну встановлено на рівні 50 млн 4 тис. (з урахуванням ПДВ)
фото: OpenMarket

Покупцем  стало товариство з обмеженою відповідальнісью «Іларіс», зареєстрована у Києві лише 4 серпня цього року

У Дніпрі продали з аукціону легендарну кондитерську фабрику «АВК» на вулиці Журналістів, 11. Підприємство, яке понад п’ять років не могли реалізувати, зрештою знайшло покупця за 50 млн грн, що майже удвічі дешевше від початкової ціни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані аукцірну, який відбувся на державній платформі «Сетам».

Хто став покупцем

Повідомляється, що покупцем стало товариство з обмеженою відповідальнісью «Іларіс», зареєстроване у Києві лише 4 серпня цього року зі статутним капіталом 50 грн. Засновницею компанії є Марина Рицька, директором зазначений Гарнік Мартіросян.

Дані про ТОВ «Іларіс» з сайту YouСontrol
Дані про ТОВ «Іларіс» з сайту YouСontrol
скриншот

Що відомо про компанію «АВК»

Компанія «АВК» – український виробник солодощів, 2017 року був 64-м зі ста найбільших кондитерських компаній світу. Спеціалізується на кондитерських виробах, мультизлакових снеках та рослинному м'ясі. Виробничі потужності розташовано в м. Дніпрі.

Компанію засновано у 1991 році як постачальника какао-бобів для кондитерських фабрик України. та вже у 1994 році компанія запустила виробництво шоколадних виробів і почала продаж порожніх шоколадних фігурок, випущених на обладнанні власної конструкції та виготовлення. У 1996 році до складу компанії «АВК» увійшла Донецька кондитерська фабрика , а у 1997 році Луганська кондитерська фабрика.

У 1999 році американський інвестфонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) інвестував 8,9 млн доларів в розвиток компанії. І вже у 2000 році компанія «АВК» стала однією з перших в українській кондитерській галузі, яка отримала сертифікат на систему управління якістю ISO 9001. 

У 2003 році до складу «АВК» увійшла Дніпропетровська кондитерська фабрика. 

У 2005 році обсяги реалізації продукції компанії «АВК» перевищили 1 млрд грн. У 2008 році компанія налагодила співпрацю з кутюр'є Пако Рабаною в рамках створення дизайну ексклюзивної коробки цукерок «Шедевр Premio».

У 2009 році на «АВК» запрацювала перша в Європі лінію КСК з повністю замкнутим автоматичним циклом виробництва. Потужність лінії складала 3 тонни цукерок на годину, при мінімальній участі працівників.

Банкрутство та продаж

У 2014 році, після початку російсько-української війни в Донецькій та Луганській областях, у липні було припинено роботу луганської кондитерської фабрики, у грудні зупинила свою роботу фабрика у Донецьку. У 2016 році компанія встановила технологічні лінії на фабриці в Дніпрі, що дозволило відновити виробництво, і почала виробництво власної кави Baristi.

У липні 2021 року Господарський суд Донецької області визнав компанію ПрАТ «АВК», що входить до холдингу «АВК», банкрутом, а 17 липня почався процес її ліквідації. ПрАТ «АВК» – це компанія, активи якої було розташовано на тимчасово окупованих РФ територіях України, і протягом 2014-2021 року вона не вела діяльності.

У 2024 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) призначив проведення аукціону з продажу кредитів «Промінвестбанку», серед яких як застава опинилася фабрика «АВК» у Дніпрі та обладнання в Донецьку. За даними YouControl, «АВК» протягом 2021–2022 років не отримувала виручки.  

Черговий аукціон з продажу фатрики було призначено на 10 вересня 2025 року. Стартову ціну встановлено на рівні 50 млн 4 тис. (з урахуванням ПДВ).

Раніше у Києві відбувся аукціон з великої приватизації Державного пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». У ході торгів змагалися п'ятеро учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових 262 млн 646 тис. грн, до фінальних – 805 млн 1 тис. грн.

Також Фонд державного майна України 25 вересня 2025 року провів аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі акціонерного товариства «Завод «Квант». Торги проходили в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». У ході аукціону вартість пакету зросла у 2,32 рази – до 401,5 млн грн. 

