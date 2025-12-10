ДТП можна буде оформлювати через «Дію»: рішення уряду

Головна Техно Авто
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Оформлення європротоколу дає право водіям залишити місце ДТП без виклику поліції
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українці зможуть повідомити про дорожньо-транспортну пригоду через застосунок «Дія»

Кабінет міністрів прийняв рішення, за яким оформлення європротоколу можливе через застосунок «Дія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Зазначається, що повідомлення від учасників ДТП в електронній формі матиме ту ж силу, що і в паперовому форматі.

Європротокол – це паперовий або електронний бланк для оформлення дорожньо-транспортної пригоди водіями самостійно. Задля цього не потрібно викликати представників правоохоронних органів.

Європротокол можна використовувати, якщо:

  • відсутні травмовані чи загиблі;
  • не завдано матеріальної шкоди третім особам;
  • учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;
  • між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
  • водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;
  • сума збитків після ДТП не перевищує 80 тис. грн.

Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи або ж на паперовому бланку.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. Другою причиною за кількістю загиблих є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном, тобто 95 осіб. На третьому місці цієї сумної статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці. 67 громадян загинуло у подібних випадках.

До слова, Національна поліція розпочала службове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди у місті Прилуки Чернігівської області, в якій загинула дитина. Поліцейських усунули від виконання службових обов’язків.

ДТП можна буде оформлювати через «Дію»: рішення уряду
