Гучні мотоцикли у Києві. Соцмережі обурені: поліція та влада ігнорують проблему

У червні голова КМВА обіцяв дієві механізми боротьби з «дрифтерами» та водіями авто й мотоциклів з прямотоками

У Києві загострилася проблема надмірного шуму, який створюють мотоциклісти, особливо під час повітряних тривог. Ця ситуація викликає дедалі більше обурення серед жителів столиці, а волонтер Сергій Стерненко звернув на неї увагу, зауваживши, що гуркіт від мотоциклів із «прямотоком» став настільки сильним, що його можна сплутати з ворожими дронами-камікадзе. Про це повідомляє «Главком».

За словами Стерненка, деякі водії поводяться так навмисно, бо знають, що не отримають жодного покарання. Він також розкритикував бездіяльність поліції, міської влади та народних депутатів, які ігнорують цю проблему.

«Ці істоти навмисно поводять себе так, особливо під час тривог, бо знають, що нічого їм не буде. Не помічають мотогонщиків тільки поліція, міська влада та народні депутати. Втім, більшість з них вже давно нічого не помічають», – написав Стерненко.

Проблема гучних мотоциклів та зухвалої поведінки на дорогах Києва не є новою. Ще у червні 2022 року Київська міська рада заборонила пересуватися в транспорті, що не має глушників або інших шумопоглиначів у вихлопній системі. Це рішення діє під час воєнного стану й 30 днів після його скасування чи припинення. Поліція може забрати автівку в киян, якщо вона не матиме глушника.

Кілька місяців тому, у червні, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко висловлював обурення після того, як у центрі столиці група водіїв влаштувала дрифт одразу після чергового російського обстрілу. Він наголосив, що різкі та гучні звуки є сильним тригером для ветеранів, які повернулися з фронту, а також для цивільних і дітей. У відповідь на численні скарги, влада, за словами голови КМВА, вже почала розробляти дієві механізми боротьби з «дрифтерами» та водіями авто й мотоциклів з «прямим вихлопом», у тому числі на законодавчому рівні. Крім того, Тимур Ткаченко тоді готував звернення до патрульної поліції з проханням посилити увагу до подібних випадків, але поки що жителі Києва не відчувають, що ситуація почала вирішуватися.

На початку вересня 2025 року чергова петиція із вимогою заборонити рух мотоциклів і авто з гучними двигунами у Києві набрала понад шість тисяч голосів, необхідних для розгляду. Авторка звернення закликала тимчасово заборонити їзду мотоциклів містом на час воєнного стану. Попередня петиція зібрала 6 тисяч необхідних голосів ще у жовтні 2024 року. Автор петиції зазначав, що деякі водії ігнорують рішення Київради, а шум особливо відчутний у житлових кварталах. У відповіді на петицію йшлося, що Київ посилить контроль за транспортом без глушників, також нагадувалося, що за порушення рівня шуму діє адміністративна відповідальність. Якщо водій керує транспортом, що має технічні несправності чи незаконно переобладнаний, то йому загрожує штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімальних доходів.