Головна Київ Новини
search button user button menu button

Гучні мотоцикли у Києві. Соцмережі обурені: поліція та влада ігнорують проблему

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Гучні мотоцикли у Києві. Соцмережі обурені: поліція та влада ігнорують проблему
Гуркіт від мотоциклів із «прямотоком» заважає жителям міста відпочивати вночі
фото з відкритих джерел

У червні голова КМВА обіцяв дієві механізми боротьби з «дрифтерами» та водіями авто й мотоциклів з прямотоками

У Києві загострилася проблема надмірного шуму, який створюють мотоциклісти, особливо під час повітряних тривог. Ця ситуація викликає дедалі більше обурення серед жителів столиці, а волонтер Сергій Стерненко звернув на неї увагу, зауваживши, що гуркіт від мотоциклів із «прямотоком» став настільки сильним, що його можна сплутати з ворожими дронами-камікадзе. Про це повідомляє «Главком».

За словами Стерненка, деякі водії поводяться так навмисно, бо знають, що не отримають жодного покарання. Він також розкритикував бездіяльність поліції, міської влади та народних депутатів, які ігнорують цю проблему.

«Ці істоти навмисно поводять себе так, особливо під час тривог, бо знають, що нічого їм не буде. Не помічають мотогонщиків тільки поліція, міська влада та народні депутати. Втім, більшість з них вже давно нічого не помічають», – написав Стерненко.

Допис Сергія Стернена
Допис Сергія Стернена
скриншот

У коментарях під дописом волонтера читачі скаржаться, що у столичних будинках, розташованих вздовж вулиць, які облюбували гонщики, ввечері відпочити неможливо та зазначають, що проблема шуму від автотранспорту є не лише у столиці.

Коментарі під дописом Стерненка
Коментарі під дописом Стерненка
скриншот
Коментарі під дописом Стерненка
Коментарі під дописом Стерненка
скриншот
Коментарі під дописом Стерненка
Коментарі під дописом Стерненка
скриншот
Коментарі під дописом Стерненка
Коментарі під дописом Стерненка
скриншот
Коментарі під дописом Стерненка
Коментарі під дописом Стерненка
скриншот
Коментарі під дописом Стерненка
Коментарі під дописом Стерненка
скриншот

Проблема гучних мотоциклів та зухвалої поведінки на дорогах Києва не є новою. Ще у червні 2022 року Київська міська рада заборонила пересуватися в транспорті, що не має глушників або інших шумопоглиначів у вихлопній системі. Це рішення діє під час воєнного стану й 30 днів після його скасування чи припинення. Поліція може забрати автівку в киян, якщо вона не матиме глушника.

Кілька місяців тому, у червні, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко висловлював обурення після того, як у центрі столиці група водіїв влаштувала дрифт одразу після чергового російського обстрілу. Він наголосив, що різкі та гучні звуки є сильним тригером для ветеранів, які повернулися з фронту, а також для цивільних і дітей. У відповідь на численні скарги, влада, за словами голови КМВА, вже почала розробляти дієві механізми боротьби з «дрифтерами» та водіями авто й мотоциклів з «прямим вихлопом», у тому числі на законодавчому рівні. Крім того, Тимур Ткаченко тоді готував звернення до патрульної поліції з проханням посилити увагу до подібних випадків, але поки що жителі Києва не відчувають, що ситуація почала вирішуватися.

На початку вересня 2025 року чергова петиція із вимогою заборонити рух мотоциклів і авто з гучними двигунами у Києві набрала понад шість тисяч голосів, необхідних для розгляду. Авторка звернення закликала тимчасово заборонити їзду мотоциклів містом на час воєнного стану. Попередня петиція зібрала 6 тисяч необхідних голосів ще у жовтні 2024 року. Автор петиції зазначав, що деякі водії ігнорують рішення Київради, а шум особливо відчутний у житлових кварталах. У відповіді на петицію йшлося, що Київ посилить контроль за транспортом без глушників, також нагадувалося, що за порушення рівня шуму діє адміністративна відповідальність. Якщо водій керує транспортом, що має технічні несправності чи незаконно переобладнаний, то йому загрожує штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімальних доходів. 

Теги: Київ місцева влада поліція мотоцикл Сергій Стерненко обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На цей час відомо про 23 загиблих внаслідок обстрілу Києва 28 серпня
Зеленський про пошукові роботи в Києві: Доля вісьмох людей залишається невідомою
29 серпня, 10:12
Калмикова: «Ми проводимо поховання згідно із законом»
Калмикова прокоментувала скандал навколо поховань на Національному меморіальному військовому кладовищі
29 серпня, 14:01
Чоловік протаранив ворота консульства РФ у Сіднеї
Авто протаранило ворота російського консульства в Сіднеї
1 вересня, 04:33
Поліція Києва закликає громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави
У Києві помер юнак, який отримав ураження струмом, забравшись на дах електрички
2 вересня, 08:23
Обмеження руху діятимуть з 8:00 до 17:00
Обмеження руху у Дарницькому районі 5 вересня: де складно проїхати
5 вересня, 09:38
Подію приурочили до Дня фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України, який відзначають сьогодні, 12 вересня
Змушують ворога осліпнути, оглухнути і замовкнути. Київ вшанував «невидимих» воїнів ЗСУ
12 вересня, 15:53
Наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 13.02.2023 водонапірна башта визнана об’єктом культурної спадщини
Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
16 вересня, 14:52
Траса Київ – Чоп є однією з найбільш завантажених магістралей країни, що з’єднує столицю з заходом України
ДТП на трасі Київ – Чоп: рух біля села Мрія ускладнено (карта)
17 вересня, 15:29
Такий вигляд зараз має застосунок «Київ Цифровий»
У застосунку «Київ Цифровий» стався збій
19 вересня, 13:51

Новини

Гучні мотоцикли у Києві. Соцмережі обурені: поліція та влада ігнорують проблему
Гучні мотоцикли у Києві. Соцмережі обурені: поліція та влада ігнорують проблему
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київщину (фото)
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київщину (фото)
Атака на Київщину: постраждали чотири райони, є поранений
Атака на Київщину: постраждали чотири райони, є поранений
Росія атакувала Київщину: виникли пожежі (відео)
Росія атакувала Київщину: виникли пожежі (відео)
На Київщині чутно вибухи: Бориспіль під ударом російських БпЛА 
На Київщині чутно вибухи: Бориспіль під ударом російських БпЛА 

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua