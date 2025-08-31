Головна Країна Події в Україні
«Мотоцикл замість перепустки»: прикордонники викрили схему втечі за кордон

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Мотоцикл замість перепустки»: прикордонники викрили схему втечі за кордон
Зловмисника затримали під час руху на мотоциклі
фото: ДПСУ

На Рівненщині затримано 19-річного організатора схеми переправлення чоловіків за кордон

На Рівненщині оперативні співробітники 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців спільно з Нацполіцією викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором виявився 19-річний житель Сарненського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними слідства, молодик оцінював свої послуги у $6500. Він надавав клієнтам чіткі інструкції щодо місця зустрічі та маршруту через месенджери, а переправлення за кордон мав забезпечити на власному мотоциклі, оминаючи контрольні пости.

«Мотоцикл замість перепустки»: прикордонники викрили схему втечі за кордон фото 1
фото: ДПСУ

Зловмисника затримали під час руху на мотоциклі, після того, як він отримав частину оплати у розмірі $1500.

Наразі молодика затримано, йому повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Нагадаємо, наданий урядом дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 років не призвів до помітного збільшення пасажиропотоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Кількість людей, які перетинають кордон, залишилася стабільною.  Зазначається, що літній сезон триває, тому загальний пасажиропотік залишається високим. Традиційно він зростає напередодні вихідних та у самі вихідні дні.

Теги: кордон Держприкордонслужба Рівненщина

