Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Лев XIV розкритикував Трампа у апостольському повчанні «Dilexi te»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Папа Лев XIV розкритикував Трампа у апостольському повчанні «Dilexi te»
У документі міститься одна з найрішучіших критик антиімміграційної політики адміністрації Трампа
колаж: glavcom.ua

Папа Лев XIV  видав перший документ з критикою антиімміграційної політики Трампа

Папа Римський Лев XIV оприлюднив свій перший важливий документ – апостольське повчання під назвою «Dilexi te» («Я любив тебе»), в якому він виступив із закликом до світу допомогти іммігрантам і різко розкритикував антиімміграційну політику, зокрема президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

104-сторінковий документ розпочався як проєкт покійного Папи Франциска, який не встиг його завершити до своєї смерті у квітні. Лев XIV, перший Папа зі США, завершив і опублікував його на початку свого понтифікату.

У документі міститься одна з найрішучіших критик антиімміграційної політики адміністрації Трампа.

«Церква, як мати, супроводжує тих, хто йде шляхом... Вона знає, що в кожному відкинутому мігранті саме Христос стукає у двері спільноти», – йдеться у повчанні.

«Де світ бачить загрози, (Церква) бачить дітей; де зводяться стіни, вона будує мости», – заявляє понтифік, посилаючись на відому критику Франциска щодо плану Трампа про будівництво стіни на кордоні між США та Мексикою.

Центральною темою повчання є потреба бідних у світі та боротьба зі зростаючою нерівністю. Папа Лев XIV закликає до широкомасштабних змін у глобальній ринковій системі.

У документі критикується існуючий стан справ, де бідним обіцяють лише кілька «крапель», які просочуються вниз. Кардинал Майкл Черні, старший радник Папи, підтвердив, що хоча документ започаткований Франциском, він повністю відображає позиції Папи Лева. Новий понтифік застерігає, що якщо людство не поверне собі «моральну та духовну гідність», то «потрапить у вигрібну яму», оскільки «ілюзія щастя» від накопичення багатства веде до занепаду.

Нагадаємо, Ватикан оголосив про перший закордонний візит нового лідера світової католицької церкви, Папи Римського Лева XIV, який відвідає Туреччину та Ліван наприкінці листопада – на початку грудня. Очікується, що Папа Лев XIV використає цю поїздку для звернення із закликами до миру на Близькому Сході та привернення уваги до тяжкого становища християн у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vaticannews.

Туреччину Папа Лев XIV відвідає з 27 по 30 листопада, а Ліван з 30 листопада по 2 грудня. Поїздка має символічно важливе значення, оскільки Папа Лев XIV з самого початку свого папства заявляв, що має намір виконати плани свого попередника, Папи Франциска, який помер у квітні. Франциск давно прагнув відвідати ці країни.

Читайте також:

Теги: Папа Римский Дональд Трамп мігранти США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рябков назвав діяльність європейців нібито «деструктивною»
Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів
Вчора, 16:04
Ракета Tomahawk
США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios
Вчора, 04:56
Зустріч за традицією інституту почали хвилиною мовчання
Подружжя Зеленських зустрілося з українською громадою у США
25 вересня, 16:41
Україна представить в ООН резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей
Зеленський провів зустріч із конгресменами США: обговорили злочини Росії та допомогу Україні
25 вересня, 14:37
Politico пояснив, чому Європа повинна остерігатися Трампа
Politico пояснив, чому Європа повинна остерігатися Трампа
23 вересня, 02:04
22 вересня мітингувальники заблокували під'їзні дороги до портів Італії, а в центрі Мілана спалахнули сутички
Протести в Італії, розмова Зеленського та Рютте. Головне за 22 вересня
22 вересня, 21:08
Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа
Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа
22 вересня, 20:29
Агенти ФБР, присутні на місці, були відправлені до лікарні
ФБР спалило метамфетамін у притулку для тварин: токсичний дим отруїв працівників 
15 вересня, 00:24
Трамп мстить робітникам ЦРУ, які визнали, що Росія втручалася у вибори 2016 року
Дії Трампа «засліплюють» США щодо російської загрози – The Telegraph
14 вересня, 02:23

Соціум

У Ростовській області безпілотники атакували нафтобазу
У Ростовській області безпілотники атакували нафтобазу
Папа Лев XIV розкритикував Трампа у апостольському повчанні «Dilexi te»
Папа Лев XIV розкритикував Трампа у апостольському повчанні «Dilexi te»
Вчені розробили перший аналіз крові для виявлення синдрому хронічної втоми
Вчені розробили перший аналіз крові для виявлення синдрому хронічної втоми
Названо лауреата Нобелівської премії-2025 з літератури
Названо лауреата Нобелівської премії-2025 з літератури
Кому вручити Нобелівську премію миру? Експосол Чалий запропонував несподіване рішення
Кому вручити Нобелівську премію миру? Експосол Чалий запропонував несподіване рішення
Навіщо зумери ходять на побачення? Соцопитування показало новий тренд у стосунках
Навіщо зумери ходять на побачення? Соцопитування показало новий тренд у стосунках

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua