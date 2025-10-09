Папа Лев XIV розкритикував Трампа у апостольському повчанні «Dilexi te»

Папа Лев XIV видав перший документ з критикою антиімміграційної політики Трампа

Папа Римський Лев XIV оприлюднив свій перший важливий документ – апостольське повчання під назвою «Dilexi te» («Я любив тебе»), в якому він виступив із закликом до світу допомогти іммігрантам і різко розкритикував антиімміграційну політику, зокрема президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

104-сторінковий документ розпочався як проєкт покійного Папи Франциска, який не встиг його завершити до своєї смерті у квітні. Лев XIV, перший Папа зі США, завершив і опублікував його на початку свого понтифікату.

У документі міститься одна з найрішучіших критик антиімміграційної політики адміністрації Трампа.

«Церква, як мати, супроводжує тих, хто йде шляхом... Вона знає, що в кожному відкинутому мігранті саме Христос стукає у двері спільноти», – йдеться у повчанні.

«Де світ бачить загрози, (Церква) бачить дітей; де зводяться стіни, вона будує мости», – заявляє понтифік, посилаючись на відому критику Франциска щодо плану Трампа про будівництво стіни на кордоні між США та Мексикою.

Центральною темою повчання є потреба бідних у світі та боротьба зі зростаючою нерівністю. Папа Лев XIV закликає до широкомасштабних змін у глобальній ринковій системі.

У документі критикується існуючий стан справ, де бідним обіцяють лише кілька «крапель», які просочуються вниз. Кардинал Майкл Черні, старший радник Папи, підтвердив, що хоча документ започаткований Франциском, він повністю відображає позиції Папи Лева. Новий понтифік застерігає, що якщо людство не поверне собі «моральну та духовну гідність», то «потрапить у вигрібну яму», оскільки «ілюзія щастя» від накопичення багатства веде до занепаду.

Нагадаємо, Ватикан оголосив про перший закордонний візит нового лідера світової католицької церкви, Папи Римського Лева XIV, який відвідає Туреччину та Ліван наприкінці листопада – на початку грудня. Очікується, що Папа Лев XIV використає цю поїздку для звернення із закликами до миру на Близькому Сході та привернення уваги до тяжкого становища християн у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vaticannews.

Туреччину Папа Лев XIV відвідає з 27 по 30 листопада, а Ліван з 30 листопада по 2 грудня. Поїздка має символічно важливе значення, оскільки Папа Лев XIV з самого початку свого папства заявляв, що має намір виконати плани свого попередника, Папи Франциска, який помер у квітні. Франциск давно прагнув відвідати ці країни.