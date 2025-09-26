Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Фонд держмайна продав київський завод «Квант»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Фонд держмайна продав київський завод «Квант»
Завод «Квант» розташований в Голосіївському районі Києва
фото з відкритих джерел

У торгах змагалося п'ятеро учасників, що зумовило зростання вартості об'єкта у 2,32 рази

Фонд державного майна України 25 вересня 2025 року провів аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі акціонерного товариства «Завод «Квант». Торги проходили в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». У ході аукціону вартість пакету зросла у 2,32 рази – до 401,5 млн грн.  Про це повідомляє Фонд державного майна України, інформує «Главком».

Деталі продажу

Згідно з повідомленням, у торгах змагалося п'ятеро учасників, що зумовило зростання вартості у 2,32 рази зі стартових 172 млн 961 тис. 546 грy, до фінальних – 401 млн 500 тис. грн.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало товариство з обмеженою відповідальністю «Дженерал агро трейд». За даними системи YouControl, підприємство зареєстровано у 2018 році у Києві, основним видом діяльності визначено надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

У Фрнді держмайна нагадали, що завод «Квант» розташований в Голосіївському районі Києва. «Серед ключових переваг – велика площа виробничих приміщень та вигідне розташування, що створює додаткові можливості для розвитку і ведення бізнесу», – запевнили у Фонді.

На початку вересня цього року Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву оголосило про продаж державного пакету акцій акціонерного товариства Завод “Квант”. Аукціон було призначено на 25 вересня, стартова ціна понад 172,9 млн грн.

Що відомо про завод «Квант»

АТ «Завод «Квант» – підприємство, розташоване в Голосіївському районі Києва за адресою вул. Михайла Максимовича, 2, поблизу станції метро «Васильківська». Засноване в 1918 році, воно історично було частиною оборонно-промислового комплексу України. Основний профіль – виробництво електротехнічної та радіоелектронної продукції. В останні роки, за даними YouControl, основним видом діяльності заводу було надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

8 фото
На весь екран
Головний актив АТ «Завод «Квант» – це 30 будівель загальною площею 58 500 кв. м
«Prozorro.Продажі»

У 1998 році підприємство визнано банкрутом, але в 2011 році його передали до «Укроборонпрому», а справу про банкрутство закрили в 2016 році. У 2018 році завод зазнав спроб рейдерського захоплення. У 2021 році Кабінет Міністрів України передав завод Фонду державного майна для приватизації через відсутність активної діяльності.

Його головний актив – це 30 будівель загальною площею 58 500 кв. м. Земельні ділянки у власності товариства відсутні. Серед ключових переваг – велика площа виробничих приміщень та вигідне розташування, що створює додаткові можливості для розвитку і ведення бізнесу.

Раніше у Києві відбувся аукціон з великої приватизації Державного пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». У ході торгів змагалися п'ятеро учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових 262 млн 646 тис. грн, до фінальних – 805 млн 1 тис. грн.

Також Фонд державного майна України оголосив про початок великої приватизації Одеського припортового заводу. Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону – 25 листопада 2025 року.

Теги: Київ акція завод ProZorro Фонд державного майна аукціон аудит блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на НПЗ почалася 21 серпня після атаки дронів
На Новошахтинському НПЗ пожежу ліквідовано лише через п’ять днів: фото, відео наслідків
26 серпня, 18:26
Зелений лабіринт у Ботанічному саду ім. Гришка займає площу 0,7 га і розташований між схилом гори та рожевим садом
Глава Держаудитслужби розказала про схему, яку попередили у Ботсаду Гришка
3 вересня, 08:15
Червень та серпень були прохолоднішими за середні багаторічні показники
Зафіксовано п’ять температурних рекордів. Кліматологи підбили підсумки літа 2025 у Києві
4 вересня, 13:45
Поліція розслідує обставини подвійного вбивства у центрі столиці
У Києві знайдено задушеними жінку та її 14-річну доньку. Імовірний убивця скоїв самогубство
12 вересня, 08:24
Метод Міявакі – один із найефективніших способів відновлення лісів на виснажених землях
У одному зі столичних парків висадили сад Міявакі: чим цікавий цей метод озеленення
12 вересня, 19:01
В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА (відео)
В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА (відео)
19 вересня, 01:43
Найближчим часом мають розпочатися протиаварійні та консерваційні заходи у будівлі Кабміну
Обстріл будівлі Кабміну: погоджено першочергові роботи у Будинку уряду України
19 вересня, 13:31
Оголошення на громадській вбиральні
У Пущі-Водиці комунальники закрили громадську вбиральню до весни: реакція соцмереж
22 вересня, 11:29
Кличко скасував пленарне засідання Київради, заплановане на 25 вересня
Депутат Київради назвав причину скасування сьогоднішнього пленарного засідання
Вчора, 18:14

Бізнес

Україна домовляється про прямі поставки скрапленого газу зі США
Україна домовляється про прямі поставки скрапленого газу зі США
Фонд держмайна продав київський завод «Квант»
Фонд держмайна продав київський завод «Квант»
«Нафтогаз» запропонував перші проєкти у межах угоди про надра між Україною та США
«Нафтогаз» запропонував перші проєкти у межах угоди про надра між Україною та США
Антимонопольний комітет оштрафував п’ять компаній за змови на торгах
Антимонопольний комітет оштрафував п’ять компаній за змови на торгах
Податкові пільги для імпорту обладнання на 2026 рік мають включати вітроенергетику – нардеп
Податкові пільги для імпорту обладнання на 2026 рік мають включати вітроенергетику – нардеп
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua