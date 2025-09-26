Фонд держмайна продав київський завод «Квант»

У торгах змагалося п'ятеро учасників, що зумовило зростання вартості об'єкта у 2,32 рази

Фонд державного майна України 25 вересня 2025 року провів аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі акціонерного товариства «Завод «Квант». Торги проходили в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». У ході аукціону вартість пакету зросла у 2,32 рази – до 401,5 млн грн. Про це повідомляє Фонд державного майна України, інформує «Главком».

Деталі продажу

Згідно з повідомленням, у торгах змагалося п'ятеро учасників, що зумовило зростання вартості у 2,32 рази зі стартових 172 млн 961 тис. 546 грy, до фінальних – 401 млн 500 тис. грн.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало товариство з обмеженою відповідальністю «Дженерал агро трейд». За даними системи YouControl, підприємство зареєстровано у 2018 році у Києві, основним видом діяльності визначено надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

У Фрнді держмайна нагадали, що завод «Квант» розташований в Голосіївському районі Києва. «Серед ключових переваг – велика площа виробничих приміщень та вигідне розташування, що створює додаткові можливості для розвитку і ведення бізнесу», – запевнили у Фонді.

На початку вересня цього року Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву оголосило про продаж державного пакету акцій акціонерного товариства Завод “Квант”. Аукціон було призначено на 25 вересня, стартова ціна понад 172,9 млн грн.

Що відомо про завод «Квант»

АТ «Завод «Квант» – підприємство, розташоване в Голосіївському районі Києва за адресою вул. Михайла Максимовича, 2, поблизу станції метро «Васильківська». Засноване в 1918 році, воно історично було частиною оборонно-промислового комплексу України. Основний профіль – виробництво електротехнічної та радіоелектронної продукції. В останні роки, за даними YouControl, основним видом діяльності заводу було надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Головний актив АТ «Завод «Квант» – це 30 будівель загальною площею 58 500 кв. м «Prozorro.Продажі»

У 1998 році підприємство визнано банкрутом, але в 2011 році його передали до «Укроборонпрому», а справу про банкрутство закрили в 2016 році. У 2018 році завод зазнав спроб рейдерського захоплення. У 2021 році Кабінет Міністрів України передав завод Фонду державного майна для приватизації через відсутність активної діяльності.

Його головний актив – це 30 будівель загальною площею 58 500 кв. м. Земельні ділянки у власності товариства відсутні. Серед ключових переваг – велика площа виробничих приміщень та вигідне розташування, що створює додаткові можливості для розвитку і ведення бізнесу.

Раніше у Києві відбувся аукціон з великої приватизації Державного пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». У ході торгів змагалися п'ятеро учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових 262 млн 646 тис. грн, до фінальних – 805 млн 1 тис. грн.

Також Фонд державного майна України оголосив про початок великої приватизації Одеського припортового заводу. Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону – 25 листопада 2025 року.