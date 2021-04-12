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    Американці готують черговий електричний позашляховик

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    Chevrolet Silverado - Американці готують черговий електричний позашляховик
    Chevrolet Silverado

    Концерн GM готує електричну версію відомого пікапа Chevrolet Silverado

    Американці продовжують радувати прихильників «зелених» всюдиходів. Нещодавно «Глвком.Техно» повідомляв про дебют електричного позашляховика Hummer EV SUV. І ось чергова новина про цікаву новинку – концерн General Motors анонсував електричну версію Chevrolet Silverado.

    Silverado – це дуже популярний в США пікап. Ба більше: це один з найпопулярніших автомобілів серед американців. Він входить в трійку найбільш продаваних авто в Штатах.

    Поки що «Шевроле» тільки підтвердила, що працює над першим в своїй історії електричним пікапом. Але ніякої інформації про технічні характеристики електромобіля немає.

    «Chevrolet візьме все те, що покупці так люблять в Silverado, а також багато іншого, і зробить з цього електричний пікап, який сподобається як приватним, так і комерційним клієнтам», - заявив президент General Motors Марк Ройс.

    Chevrolet Silverado
    Chevrolet Silverado

    Відомо, що електричний Silverado побудуть на тій самій платформі, що й електричний Hummer. Як виглядатиме новинка, теж невідомо. Хоча можна припустити, що «зелений» пікап матиме ту саму зовнішність, що й версія з двигуном внутрішнього згоряння.

    Також відомо, що заряду батареї вистачатиме приблизно на 650 кілометрів. Для порівняння: електрична версія Ford F-150 – пікапа, який вважають головний конкурентом Silverado – матиме запас ходу на 100 кілометрів менший.

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    Теги: Електромобілі
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