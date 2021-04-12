Американці готують черговий електричний позашляховик

Концерн GM готує електричну версію відомого пікапа Chevrolet Silverado

Американці продовжують радувати прихильників «зелених» всюдиходів. Нещодавно «Глвком.Техно» повідомляв про дебют електричного позашляховика Hummer EV SUV. І ось чергова новина про цікаву новинку – концерн General Motors анонсував електричну версію Chevrolet Silverado.

Silverado – це дуже популярний в США пікап. Ба більше: це один з найпопулярніших автомобілів серед американців. Він входить в трійку найбільш продаваних авто в Штатах.

Поки що «Шевроле» тільки підтвердила, що працює над першим в своїй історії електричним пікапом. Але ніякої інформації про технічні характеристики електромобіля немає.

«Chevrolet візьме все те, що покупці так люблять в Silverado, а також багато іншого, і зробить з цього електричний пікап, який сподобається як приватним, так і комерційним клієнтам», - заявив президент General Motors Марк Ройс.

Chevrolet Silverado

Відомо, що електричний Silverado побудуть на тій самій платформі, що й електричний Hummer. Як виглядатиме новинка, теж невідомо. Хоча можна припустити, що «зелений» пікап матиме ту саму зовнішність, що й версія з двигуном внутрішнього згоряння.

Також відомо, що заряду батареї вистачатиме приблизно на 650 кілометрів. Для порівняння: електрична версія Ford F-150 – пікапа, який вважають головний конкурентом Silverado – матиме запас ходу на 100 кілометрів менший.

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