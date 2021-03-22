Американці протестували на безпеку корейський люксовий кросовер

Автомобіль показав відмінні результати

Американський страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) провів випробування безпеки нового GV80, люксового кросовера від Genesis – корейської марки, яка входить до складу Hyundai.

В ході краш-тестів корейський кросовер отримав найвищу оцінку безпеки Top Safety Pick +, якої удостоюються далеко не автомобілі.

Отримати максимальну оцінку від фахівців IIHS є вкрай складним завданням. Автовиробники оснащують свої моделі найпередовішими системами безпеки. Найчастіше, в ході краш-тестів інженери американського інституту дорожньої безпеки все одно знаходять мінуси, що не дозволяють присвоїти випробуваним найвищий рейтинг.

Genesis GV80 отримав максимально можливі оцінки майже у всіх випробуваннях. Кросовер пройшов шість різних краш-тестів, в ході яких автомобіль зіштовхнули з нерухомим бар'єром з частковим перекриттям з боку водія. У цьому випробуванні інженери приділяють особливу увагу міцності переднього бампера і системам пасивного захисту.

Крім того, фахівці досліджували активні системи безпеки, що дозволяють запобігти лобовому зіткненню, а також наїзд на пішоходів.

Genesis GV80 вже в «базі» обладнаний десятьма подушками безпеки, які захищають водія і пасажирів навіть під час серйозних зіткнень.

Єдиним випробуванням, в якому кросовер отримав оцінку «прийнятно» стало випробування працездатності світлодіодної оптики.