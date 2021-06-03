Анонсовано електромобіль, який вміє заробляти гроші

Канадська компанія працює над електромобілем, який зможе «добувати» криптовалюту

В 2023 році має з’явитися електромобіль, який вмітиме заробляти гроші. І мова зовсім не про роботу в таксі. Ця модель зможе «добувати» криптовалюту.

Автор проєкту – канадська Daymak. Компанія обіцяє презентувати серійну версію електрокара, який назвали Spiritus вже за декілька років.

У своєму Twitter розробники повідомили, що у триколісного автомобіля буде незвичайна функція: він стане першим електрокаром, який зможе самостійно добувати криптовалюту під час стоянки або заправки.

Попередні замовлення на електромобіль-майнер вже приймаються. Заплатити за нього можна цифровими грошима.

Daymak Spiritus

Електрокар зможе видобувати безліч різних криптовалют. Для цього компанія розробила криптовалютну інфраструктуру під назвою Nebula.

Як обіцяє Daymak, коли автомобіль припаркований або підключений до зарядки, він гарантовано буде приносити гроші своєму власникові. Йдеться в тому числі і про інноваційну бездротової зарядки Ondata власної розробки Daymak.

Також канадці розробили спеціальний «криптогаманець», за допомогою якого можна буде зберігати криптовалюту і проводити транзакції. Гаманець буде вбудовано в інтерфейс Spiritus.

Базова версія електромобіля с запасом ходу 300 кілометрів коштуватиме 20 тисяч доларів. Топова – 149 тисяч доларів. Вона буде розганятися з місця до «сотні» менш ніж за дві секунди і проїжджати на повній зарядці до 480 кілометрів.